群雄逐鹿！俄媒称俄美欧争抢印度新航母项目

据俄罗斯《消息报》网站10月26日报道称，历来依靠积极使用外国技术谋发展的印度海军，一直都在寻找新伙伴和专利技术供应国。今天，印度海军的面貌首先是由俄罗斯和欧洲的影响力决定的，但美国也在努力进入这个市场。那么，美国能否在印度海军市场排挤俄罗斯和欧洲？
2017年10月，多家媒体报道美国准备向印度出售电磁弹射起飞系统（EMALS）——这一最新装置目前还在地面实验台和美国新航母“福特”号上接受测试。这是美国在谋求登上印度海军主要供应商清单的漫长道路上迈出的又一步。
海军航空兵是印度海军主要兵种之一。该国极为重视航母编队的建设，尤其是在目前中国也在大力发展这一军舰的情况下。美国无疑是建造航母和发展海军航空兵的全球领导者，但过去几十年，印度先后把英国（印度海军的头两艘航母及其舰载机即是从该国获得）和俄罗斯当作这方面的主要供应来源。
2013年，“超日王”号航母的交付开启了“俄罗斯时代”。考虑到现代航母的服役期，印度航母力量的“俄罗斯时代”肯定将延续至21世纪下半叶，但新德里打算进一步发展航母，并为建造更大更强的作战单元物色伙伴，以便对“维克拉玛蒂亚”号和“维克兰特”号形成补充。
所有有过航母建造经验的西方大国以及俄罗斯，均被视为建造新航母（有消息人士指出，它将命名为“维沙尔”号）的潜在伙伴。这实际上是俄罗斯、美国和欧洲大国参与的各种可能的财团之间的竞争。
印度最终将选择谁助其打造第二艘国产航母，取决于若干分量不等的因素。
对俄有利的因素是，现有实际合作经验以及莫斯科比其他外国伙伴更愿意分享技术。对美国有利的因素是，它拥有可能是最好的技术，包括第五代舰载机、上文提到的EMALS及其他一些系统。对法国或可能的欧洲财团有利的因素则是，已有的合作经验、极高的技术水平以及印度实现供应商多元化的传统愿望。
但美国参与印度航母项目的可能性不太高。《武器出口》杂志总编安德烈·弗罗洛夫称其概率接近于零。他说：“我们看到游说集团在卖力兜售各类方案，但须知电磁弹射技术目前还极不成熟，就连美国军方都不满意其在测试中的表现，它还算不上是出口产品。”弗罗洛夫认为，俄罗斯胜算更高，但参与形式待定。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost