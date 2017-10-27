港中大学生会长周竖峰“支那”辱华轻罚了事，学生校友忧有样学样

香港中文大学前学生会会长周竖峰阻止内地生移除校园内“港独”海报，并以大量粗言及过百次“支那人”公开辱骂内地同学，激起全城公愤，中大九月初就事件展开调查。
据《大公报》报道，周竖峰所属的新亚书院纪委会目前已作出裁决，决定对周处以轻罚“警诫”了事，据悉，中大校董会今日将开会讨论事件。有中大学生、校董及校友认为，单是警诫不足以反映事件的严重性。中大校方回应称，不会就个别事件作出评论。
消息人士表示，周竖峰事件的纪律程序近日已完成，新亚书院学生纪律委员会已作出裁决，基于周愿意反省自己言行及“守行为”，决定“畀次机会”给予较轻的处罚，息事宁人。据悉，周竪峰接受裁决，不会寻求中大纪律委员会上诉。消息指，中大校董会今日下午将召开会议，讨论上月连串有关“港独”横幅和民主墙标语事件，料亦会谈到对周竪峰的惩处问题。
“是否对得住供书教学的纳税人”
身兼中文大学校董的工联会立法会议员何启明认为，警诫惩罚的阻吓力不足，担心向社会释出错误信息，令其他同学有样学样，认为侮辱不是严重行为。他认为，如消息属实，校方应检讨周的处罚，起码应记过等较实质的惩罚。
毕业于中大新亚书院的工联会邓家彪认为，学校呵护学生是无可厚非，相信委员会不容易作出决定，因为过轻或过重的惩罚都会引起反弹。但他指出，周竪峰作为成年人应深切反省过错，随便说出侮辱人格和中国人的说话，是否对得住供书教学的纳税人。
就读新亚书院的内地生齐同学认为，“支那人”一词是对整个华人群体的侮辱，倘若就此轻罚，会让其他人误以为所犯错误不严重，建议新亚书院应思考既可以达到警示效果，又不会激化矛盾的处理方法。联合书院的杨同学亦认为，警诫并不足够。
港中大回应：不会就个别事件作出评论
香港中文大学发言人回覆《大公报》查询表示，不会就个别事件作出评论，称新亚书院设有既定程序，处理学生纪律的事宜，目的是帮助及教导教育违规或行为不当之学生对其行为负上应有的责任，并协助他们在日后作出适当的改善。
发言人表示，新亚书院纪律委员会由教职员代表及学生代表组成；整个程序确保学生纪律事宜得到公平公正处理，并设有上诉机制。
据中大本科生手册，学生行为如有损校誉或学校利益，教务会学生纪律委员会或其他获授权委员会，视所犯情事的性质及轻重予以惩处，可由学生纪律委员会发出“申诫”、限期内停止享有部分或全部在校权益、记过（三次会被开除学籍）、暂时休学，最严重可直接开除学籍。
中大民主墙上月初惊现大量鼓吹“港独”的文宣，有内地生张贴反“港独”标语抗议时，遭周竪峰与数名学生会成员上前挑衅阻挠，周更发狂多次以“支那人”、“滚回中国”及大量粗口谩骂，全程被手机摄录上网，事件激起全城公愤，周竪峰其后否认“支那”是不恰当字眼，称是要捍卫言论自由云云。记者昨晚尝试联络周竪峰不果。
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