中国铁矿石月进口量破1亿吨：对优质矿石需求激增

日媒称，中国铁矿石月进口量超过了1亿吨，猛增至史上最高水平。这是因为，政府推进空气污染治理，国内的开采业者供应减少，而另一方面，对海外产的优质铁矿石的需求却在增加。
据日本《富士产经商报》10月25日报道，据中国海关总署统计，9月铁矿石进口量达到10280万吨，高于去年同期的9300万吨，也高于史上最高的2015年12月的9630万吨。前三季度进口量同比增长7.1%，达到8.17亿吨，全年预计将超过10亿吨。
报道称，尤其从巴西淡水河谷公司和英澳矿商必和必拓公司等巴西和澳大利亚资源公司的进口量增加。其背景是，中国加强了对空气污染的治理，而中国各钢铁企业对高品质原料的需求增加。
市场过去数周内出现一种观点，认为中国抑制钢铁产能，铁矿石需求会减少，这导致铁矿石价格走弱，但进口量稳步增加，支撑起了价格。
另一方面，中国国内的采矿业者受到管制，澳大利亚银行巨头麦格理集团的报告称，“中国铁矿石开采量今年夏天骤减”。中国冶金矿山企业协会9月发布的报告称，通过国家有关部门的整治，预计未来将逐渐出清1000家以上企业的采矿权。
报道称，铁矿石是按纯度分类的，纯度高的铁矿石可以确保钢铁企业高效生产钢铁，也可以抑制空气污染。必和必拓公司分析认为，“高品质的原料已经可以卖上高价钱，全球市场正在迎来新局面”。
意大利船舶经纪兼咨询企业班科斯塔公司的调查负责人拉尔夫·莱什琴斯基分析称：“中国为了治理公害取缔钢铁生产可能会造成铁矿石需求的下降，但也同样取缔国内的铁矿石开采业者，所以对总体需求的影响相互抵消。因此，进口高品质铁矿石的需求还会持续下去。”
经营有色金属交易的迈科期货公司的分析报告称，“优质铁矿石无疑会很受欢迎。9月是钢铁行业为冬季储备增加库存的时间，进口通常会增加。但10月钢铁企业的生产趋稳，进口量应该会大幅下降”。
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