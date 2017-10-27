俄媒称“伊斯坎德尔”导弹令美军胆寒 技术仍在提升

据俄新社莫斯科10月25日报道称，俄军导弹牵引车队向发射阵地进军。全体人员按照战斗部署就位，把目标位置输入车载计算机。指挥员下达命令几分钟后，200-300公里内的所有靶标被重型杀伤爆破弹摧毁。“伊斯坎德尔-M”战役战术导弹系统的大型演习在克拉斯诺达尔边疆区落下帷幕。这已经是10月以来的第四次演习。本文将介绍这种著名的导弹系统有哪些本领。
可摧毁各种目标。科洛姆纳机械制造设计局研制的“伊斯坎德尔”系统2006年列装，其任务是摧毁位于战役纵深的小型区域目标。它可以使用普通弹、爆破弹，甚至战术核弹，能有效摧毁50-500公里内的各种目标。
这种系统最先进的改型是“伊斯坎德尔-M”和“伊斯坎德尔-K”。前者使用具备隐形能力的9M723型单级固体燃料弹道导弹。它在轨道各段灵活机动的能力让美国“萨德”反导系统束手无策。
“伊斯坎德尔-K”的主武器是9M728型巡航导弹。这种导弹的飞行高度不超过6000米，在飞行末段更是下降到7米左右。美国人强烈抨击这种系统，认为其性能被低估了。他们指出，这种陆基武器违反了俄美签署的《中导条约》。但五角大楼没有提供任何证明。
已测试未来导弹。10月18日，卡普斯京亚尔训练场负责人奥列格·基斯洛夫宣布，“伊斯坎德尔”系统的新导弹已经完成测试。俄前空天军总司令维克托·邦达列夫次日强调，这种导弹的射程为480公里，没有违反《中导条约》。一些媒体猜测，这可能是“口径”海基巡航导弹的陆军版。
《国防》杂志主编伊戈尔·科罗琴科表示，这种战役战术导弹系统在抵御威胁方面发挥着重要作用，包括应对美国在欧洲部署的反导系统、北约向波罗的海国家和波兰增派的部队。
至于前不久测试的未来导弹，军事专家维克托·穆拉霍夫斯基认为，这可能是安装新弹头（具有自动瞄准能力的子母弹或侵彻弹）的旧导弹。
西方与“伊斯坎德尔”最相似的导弹系统是美国的“陆军战术导弹系统”（ATACMS），可由M-270型多管火箭系统和M142型高机动性炮兵火箭系统发射。
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