解决新矛盾将成为中国改革着眼点

香港中评社10月26日刊文称，中国共产党第十九次全国代表大会报告提出，中国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。这是改革开放以来，中国共产党审时度势，根据中国的实际情况，对中国社会主要矛盾的最新阐释。
文章称，改革开放初期，中国社会主要矛盾是人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。只有不断提高生产力发展水平，增加社会财富，才能逐渐满足人们日益增长的物质文化需要。“以经济建设为中心”方针的提出就是要着力解决中国社会的主要矛盾，通过发展经济来满足人民群众日益增长的物质文化需要。
文章称，现在中国人均国内生产总值已经超过8000美元，达到中等收入国家水平。中国即将全面建成小康社会，中国社会矛盾已经发生深刻变化。全面建成小康社会之后，中国人民必然会在民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面提出更高的要求。如何满足人民日益增长的美好生活需要，如何解决发展的不平衡不充分问题，就成为执政者必须克服的社会主要矛盾。
文章表示，人民日益增长的美好生活需要，具有非常丰富的内涵。其中不仅包括物质需要，而且包括社会公平正义的需要。社会发展不平衡不充分，一定程度上制约了人民对美好生活的需要，而且拖延了中国现代化进程。正因为如此，必须高度重视人民对美好生活的需求与不平衡不充分发展之间的矛盾，着力解决均衡发展问题，努力补齐发展短板，从而使中国真正成为全面协调发展的现代化国家。
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