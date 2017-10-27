美安检新规搅乱各大航空公司：细节不明确 或致航班延误

外媒称，各航空公司表示，从10月26日开始，所有飞往美国的航班都要采取包括加强旅客安检在内的最新安全措施，目的是遵守美国政府为应对隐藏爆炸物威胁做出的规定。
据路透社10月25日报道，该社记者联络过的航空公司均表示，新的措施可能会包括在检票处或登机口对旅客进行简短的安保询问。这引发了对航班延误和手续办理时间延长的担忧。
报道称，它们将影响到每天从105个国家和地区的280个机场搭乘180家航空公司的2100趟商业航班抵达美国的32.5万名旅客。
美国今年6月公布新的规定，不再出于担心电子设备里面隐藏爆炸物而限制来自中东和北非8个国家10个机场的乘客在飞机上随身携带电子设备。
据报道，该限制在7月份解除，但特朗普政府表示，假如航空公司和机场不加强安保，它就有可能视具体情况重新采取限制措施。
报道称，欧洲和美国官员当时表示，航空公司有120天的时间逐步遵守相关措施，包括增加旅客安检。这个120天期限的截止日期就是10月26日。各航空公司直至7月底才开始扩大爆炸物痕迹检测。
报道称，韩国大韩航空表达了对新措施的关切。而汉莎航空集团10月24日表示，新措施10月26日开始执行，经济舱乘客已接到通知在出发前至少90分钟检票。
国泰航空公司告诉外媒，它将暂停向预订了直飞美国机票的旅客提供市区预办登机和自助行李托运服务。该航空公司称旅客还将接受简短的安保询问，建议旅客提前3小时到达机场。
另据法新社10月25日报道，几家国际航空公司当日表示从26日起逐步对飞往美国的乘客实施新安全措施，主要是对乘客进行更加详细的问话。
阿联酋航空、法国航空和挪威航空公司向法新社证实，美国政府要求进行更严格的安检。其他公司也发公报表示将接受这一要求，但这些新措施细节还很模糊。
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