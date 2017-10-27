美国在亚洲“合纵连横”：遏制中国恐难如愿

英媒称，在菲律宾召开的东盟国家防长会议上，美国国防部长詹姆斯·马蒂斯将呼吁东盟国家团结一致对付中国。
据英国广播公司网站10月23日报道，马蒂斯还说美国致力于支持东盟，不过他没有明指中国。
特朗普担任总统后决定取消“跨太平洋伙伴关系协定”这个曾经被称为“经济北约”的协议，一度置奥巴马时的“亚太战略转移”于不顾。美国在亚洲的影响力也因此受到了影响。
报道称，马蒂斯的呼吁响应了美国总统特朗普准备对中国强硬的立场，表明美国试图重申对亚洲的影响力。
报道称，现在美国认为，一个统一的东盟是对付中国的堡垒，而中国对东盟的策略一直是坚持同东盟成员国发展双边关系。
马蒂斯10月23日同东盟成员国举行非正式会议。东南亚国家联盟对于美国和中国竞相在东南亚施加影响的看法不一。
报道称，东盟成员国柬埔寨和老挝在南海问题上持接近中国的立场，而菲律宾在杜特尔特担任总统后，开始同中国改善关系并且疏远美国。
马蒂斯的讲话同之前美国国务卿蒂勒森关于印度的讲话一脉相承。蒂勒森邀请印度在印度洋和太平洋地区发挥重要的“安全作用”。他呼吁印度这个人口众多的国家成为抗衡中国的力量。蒂勒森上周在访问印度前曾对印度大加赞扬。
报道称，美国已经将印度作为重要的防务伙伴，向印度提供精尖武器系统。
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