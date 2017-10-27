法国出现严重黄油短缺 全球需求量大增

英媒称，由于黄油再次回归人们的日常饮食、产量低，以及中国人对羊角面包的喜好等原因，法国正在经历自德国占领期以来最为严重的黄油短缺。
据英国《泰晤士报》网站10月25日报道，超市受的打击最为严重，法国全国各超市摆放黄油的货架上空空如也，即使是在奶制品中心诺曼底和布列塔尼也是这样。鲁昂一家超市贴出的一个通知说：“由于法国牛奶短缺，我们无法履行黄油订单。”抢购风潮加剧了黄油危机。餐馆经理和面包师们一直在搜索超市存货，避免供应商提高价格。
报道称，需求增长推高了全球的黄油价格，但法国这个继德国之后的欧盟第二大奶制品生产国受到的打击最为严重，因为超市与大品牌之间就价格问题发生了冲突。由于超市拒绝支付高于协议的价格，生产商便将产品提供给利润更高的出口商，或是直接卖给糕点厨师。
报道称，中国和中东对以黄油为基础的法式糕点的需求大幅增长也侵蚀了供应。与此同时，在有报道说饱和脂肪并不像人们认为的那样糟糕之后，西方人也放弃了替代物，“黄油又回来了”。剑桥大学2014年的一份研究得出结论说，没有“明确的支持证据”鼓励人们减少饮食中的饱和脂肪。
法国奶制品生产商协会经济事务负责人热拉尔·卡布里说：“动物脂肪的回归引起了黄油需求的暴涨。”
报道称，为消除“奶油堆积如山”而于2015年取消欧盟牛奶配额的举措使得黄油批发价格自2016年3月以来已经翻了近一倍，达到7000欧元一吨。
报道称，取消配额后的过度生产曾一度导致价格下跌，使得生产商将牛奶用于其它用途，如制作奶酪等。与此同时，全球最大的牛奶出口商新西兰削减了产量。
法国农业和食品部部长斯特凡纳·特拉韦尔本周呼吁大家保持冷静，称这一短缺只是暂时现象。但产业经理们说，产量不可能在几个月内出现增长。
与此同时，消费者也得到建议改用替代品。《观点》周刊网站说，鳄梨和西葫芦与黄油类似，也可用于糕点制作。该网站说，在炸土豆和烹制肉类菜肴时，可以用鹅油代替黄油。而对于那些无法相像生活中没有黄油的许多法国人来说，法国电台则提供了在家制作黄油的指导。
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