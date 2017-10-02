美专家：中国金融科技应用水平世界领先

纽约10月1日电，多位美国专家日前在接受新华社记者采访时表示，得益于电子支付等金融科技服务广泛应用，中国金融科技应用水平高于其他国家，且代表了该领域未来发展方向。
“中国在金融科技应用上已经远远将其他国家甩到了后面。”展示金融科技创新的Finovate会议创始人吉姆·布鲁恩说，中国开创了更加智能､更加实用的金融服务，特别是基于移动社交平台的商业活动，让“中国起码领先美国五到六年”。
国际知名咨询服务机构安永最新的报告显示，在全球20个主要市场金融科技应用排名中，中国在2017年以69%的应用率居于首位。
在布鲁恩看来，中国在金融科技领域经历了“跨越式发展”。“当我们还在为运送银行票据花费数十亿美元时，中国已经进入了令人赞叹的无现金时代。”他说。
美国业内人士表示，微信支付所代表的基于社交媒体平台的金融科技服务，值得美国公司学习。
美国人工智能公司特鲁普斯创始人格雷格·拉特纳对记者说，移动社交软件是下一个浏览器，与金融科技相关的应用都将嵌于类似微信的移动社交平台，就像之前嵌于浏览器一样，“我相信未来五年内美国市场也会逐步采用这种方式”。(新华社记者李铭)
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