（国际观察）欧盟推进数字市场建设面临挑战

欧盟数字峰会9月29日在爱沙尼亚首都塔林举行。与会领导人一致认为，数字革命时代已经到来，数字化是未来大趋势。欧盟各国承诺在2018年年底前完成“单一数字市场”建设。
分析人士认为，此次会议是欧盟峰会层面首次完全致力于讨论数字化议题，可见重视程度之高。但由于面临成员国缺乏政策协调以及相关立法缓慢等诸多挑战，欧盟推进“单一数字市场”建设绝不轻松。
推进数字战略
欧盟在2015年5月通过了“单一数字市场”战略，这一战略建立在三大支柱基础之上，分别是为消费者和企业提供更好的在线产品和服务，创造数字网络和服务繁荣发展的有利条件，加强数字经济增长潜力。
据欧盟委员会估计，如果该战略得到全面实施，每年将为欧洲经济贡献约4150亿欧元，并创造几十万个就业岗位。
回顾过去，欧盟在推进数字化单一市场方面已经取得了一些成绩。比如欧盟从去年6月15日开始取消欧盟各国间的手机漫游费等。
而从明年开始，欧盟境内的公共广场、市政厅、公园等场所，将陆续提供免费的公共无线网络热点。根据欧盟计划，未来两年内，欧盟将通过调配预算向成员国拨款1.2亿欧元，用于购买无线网络相关设备以及支付安装费用。
在此次塔林峰会上，与会各国就进一步推进“单一数字市场”建设达成共识，认为欧盟成员国政府和公共部门应全面进入电子时代，同时加强网络安全，增进人们对数字化的信任度和安全感，到2025年使欧洲成为全球网络安全的引领者。
与会各国领导人还认为，欧盟应集中研发与投资，通过行业政策等促进行业数字化转型，建设数字经济时代世界级水平的基础设施，特别是5G通信、人工智能和超级计算。
潜力有待开发
中欧数字协会主席路易吉·甘巴尔代拉对新华社记者表示，欧盟数字经济的潜力有待进一步释放。
2017年欧洲数字化进程报告显示，仅仅五分之一的欧盟企业被认为高度数字化，而数字化的滞后妨碍了传统产业的创新能力和国际化。欧盟境内大多数企业属于中小企业类型，但只有不到20%的中小企业使用互联网作为销售渠道。
欧盟在本次峰会的相关文件中指出，在全球范围内市值排名前20名的企业中有7家高科技公司，欧盟企业榜上无名。
甘巴尔代拉认为，尽管欧盟的目标是成为数字化领域的领导者，但却面临沦为跟随者的风险。要早日实现“单一数字市场”，欧盟需要将承诺变成具体的行动。
面临两大挑战
分析人士指出，尽管“单一数字市场”前景光明而且欧盟愈发重视，但推进这一市场建设并不轻松，目前看至少存在两方面挑战。
首先，相关立法进程缓慢。到目前为止，欧盟委员会为建成“单一数字市场”已经提出43项倡议，其中24项为法律提案，但只有6项法律提案获得通过。
欧盟委员会主席容克在峰会上呼吁，欧洲议会和欧洲理事会应抓紧批准这些立法提案，“这应该成为欧盟到明年底之前的工作重点”。
其次，欧盟成员国缺乏政策协调。容克在峰会发言中提到，欧盟一直在反复讨论数字化议题，并曾在多次峰会上达成一致意见认为需要完成“单一数字市场”建设，但由于成员国意见不一致，导致欧盟在将承诺转化为具体行动上仍然动作迟缓。
分析人士指出，事实正是如此，即便在欧盟峰会层面达成一致意见也会由于某些成员国阻碍而不能顺利实施。比如在去年6月份举行的数字峰会上，各成员国达成一致，认为应该在频谱管理上加强协调以使欧盟在5G领域成为领先者，然而一年多过去了，因为一些成员国的阻挠，进展极其有限。( 新华社记者帅蓉 殷夏 郭春菊)
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost