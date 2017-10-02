财经观察：金融科技重塑传统华尔街

以人工智能为代表的金融科技，正在华尔街的传统金融业务中扮演着越来越重要的角色，由其驱动的量化交易、智能顾投等金融新业态，也越来越受到华尔街机构和投资者的青睐。
高盛集团高管年初就曾表示，过去十多年内，高盛纽约总部有600个交易员岗位被200个电脑工程师所取代，人工智能交易已逐渐在高盛的市场交易中占据主导地位。
全球规模最大的资产管理公司之一黑石集团3月份宣布，解雇包括多名投资组合经理在内的40多名员工，他们的大部分工作将由人工智能交易取代。
这两家金融巨头的做法反映了华尔街的一大趋势：近些年人工智能取代交易员已有愈演愈烈之势。
对冲基金研究机构尤里卡对冲的跟踪研究显示，在23家应用了人工智能交易的对冲基金中，自2010年以来，依靠人工智能为主的被动型基金回报要优于依靠基金经理为主的主动型基金回报，而且被动型基金的管理费用明显低于后者，这就不难解释为何人工智能会受华尔街青睐。
美国耶希瓦大学商学院教授、华尔街诚智资本联合创始人黄河说，资产管理员、分析师、交易员、合规管理员、后台数据收集和分析员等最有可能丢失工作，因为这些岗位较容易被自动化和人工智能取代。
毫无疑问，很多金融企业将从人工智能受益。美国埃森哲金融服务运营集团执行总裁理查德·卢姆在接受新华社记者采访时表示，人工智能在数据处理方面具有无可比拟的优势，涉及银行合规、反洗钱、网络安全以及智能顾投等领域的企业，会是人工智能的最大受益者。
金融新科技难免会给传统金融行业带来新挑战，但华尔街传统巨头对待金融新科技却并不保守。
在6月份于纽约举行的第七届金融科技创新实验室活动上，来自美国银行、巴克莱银行、高盛、花旗、摩根大通、富国银行等金融巨头的高管们济济一堂，只为观看8家金融科技初创企业的技术展示。
纽约风险投资机构RRE共同创始人詹姆斯·鲁滨逊说，金融科技创新实验室已成初创企业和纽约传统金融行业实现双赢合作的重要对接平台。
行业咨询公司埃森哲的数据显示，纽约市金融科技企业吸引的风险投资总额由2010年的2.2亿美元猛增至2016年的24亿美元。
卢姆认为，金融领域的前沿科技应用才刚刚开始，人工智能、区块链、网络安全等新技术将给传统金融业带来持续影响。(新华社记者王乃水)
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