赌城“噩梦”——亲历者讲述拉斯维加斯枪击惨案之夜

“谁都不知道，到底发生了什么。”来自美国佛罗里达州的游客蒂法妮在拉斯维加斯1日夜间经历枪击事件后对新华社记者说。
枪击事件发生在拉斯维加斯曼德勒海湾酒店附近。事发时，现场正在举行露天乡村音乐节，有2.2万多人参加。据报道，枪击事件目前已造成58人死亡､逾500人受伤，是美国史上伤亡最惨重的枪击事件之一。
“当时，我就在音乐节舞台附近，忽然听到密集的枪声，有人倒在血泊中，许多人尖叫着四散奔逃，我们就地趴下，等待枪声停止。”蒂法妮在接受记者采访时不愿出镜，也不愿透露全名，神情仍显紧张。
最开始，有人误以为是鞭炮声，但后来有人反应过来喊道“这是枪声”。
枪声停止许久，蒂法妮才敢离开。现场一片混乱，没有人疏导，人们逃往附近不同的酒店，不少人手腕上还带着音乐节的彩色腕带。“我们只想找地方躲避。”蒂法妮说。
不仅是事发现场的人慌不择路，整个拉斯维加斯都惊恐万分。
以往不分昼夜的热闹赌场，这一夜，却无人在牌桌旁逗留，人们三三两两地站在播报新闻的电视屏幕前紧盯事件最新进展。
枪击发生后，由于不能确定枪手人数，拉斯维加斯警方要求公众远离主要街道。事发现场附近街区的游客也纷纷找地方躲避。
躲进凯撒皇宫酒店的中国游客罗仙林告诉记者，人们先是躲在酒店大堂，或席地而坐，或躺在地上。酒店给每个人发了毛巾。但随后，人们觉得大堂也不安全，纷纷跑向楼上客房，希望能敲开某个房间暂时躲避。
“我们5个中国人，7个危地马拉人，2个德国人躲在一个房间。”罗仙林说。他告诉记者，事发4､5个小时后的次日凌晨，“警报开始解除，酒店打开大门，人们才开始纷纷离开藏身之处”。
“我们想走回去。”蒂法妮说，“但我们已经没办法回到曼德勒海湾酒店的房间。”
事发后，新华社记者看到，所有通往事发现场的道路都被封锁，除了警方和联邦调查局人员，没有人可以进去。赌城以往彻夜狂欢的大街小巷，这一夜变得异常冷清。警笛､救护车从大幅广告牌旁呼啸而过，广告牌上写着：欢迎来到拉斯维加斯。(新华社记者郭爽 黄超 黄恒)
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