吸纳押金30亿 共享单车倒闭资金去向成谜

内地共享单车热潮退却后，再有公司濒临爆煲边缘。酷骑单车近日被爆出退还押金难问题，数以千计用户连日来蜂拥到北京总部上门追讨押金，甚至排队人数众多惊动警方到场。财务危机在所难免，酷骑发声明力挽狂澜，罢免CEO高唯伟及寻求收购。互联网分析师于斌认为，酷骑单车的倒闭已成定局。
酷骑单车去年11月在北京成立，用户只要缴交298元（人民币．下同）押金，就能透过手机程式随处使用单车，每小时收费3毛。为在共享单车市场突围而出，酷骑曾推"土豪金"单车。市场调查机构早前发佈今年6月内地共享单车市场统计报告，酷骑单车稳占内地共享单车App活跃用户覆盖率第三名，首次名分别是ofo及摩拜单车。
客服电话打不通
然而，自8月中旬开始，酷骑陆续爆出全国各地的用户无法退还押金的消息，用户投诉申请退款后一直无下文，户口却显示为零，客服电话也打不通。前晚开始，大批用户到北京万达广场的酷骑总部追讨押金，人群挤满在总部，有市民排队4小时之后，终于取回298元押金，近千人在一楼大堂排队轮候等消息，长龙延绵数百米，包围总部的人越来越多，警察拉警戒线维持秩序。
至昨日，酷骑总部依然大排长龙，青岛、杭州、西安、合肥等地的办公室则纷纷停业，人去楼空，不少人取款无门，只好在办公室门口维权。有身在外地的网民在百度贴吧、微博留言求救，请北京用户代为申请退押金。内媒报道，酷骑用户量达1,000万人，按每位用户支付298元押金计算，换言之公司拥有近30亿元押金。创办人兼行政总裁高唯伟曾表示，酷骑将押金交由民生银行监管，但到8月底，民生银行公开指酷骑没任何押金存放在银行，30亿元去向成谜。有网民相信押金被拿去放贷，疑周转不灵引发危机。
酷骑曾解释因系统不稳定才造成退款难，但纸包不住火，酷骑前日在官微再发声明，指努力解决资金问题，加上微信关闭支付通道，冻结资金近4,000万元，令挤提情况恶化。声明指，因高唯伟管理能力不足，决定罢免其职务，及寻求收购。公司还发佈内部邮件，称因资金非常紧张，让员工自愿选择去留。
互联网分析师于斌认为，酷骑单车的倒闭已成定局，因营运成本增加，但没有资金进入，且共享单车市场格局已成型，酷骑只有迅速撤出才能减损。北京合肥两地的工商部门已约谈酷骑，介入调查事件。（苹果日报）
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