中国痴呆症患者亟需专业看护

港媒称，根据世界卫生组织去年的报告，到2030年全球老年痴呆症患者人数将达到7560万人。中国的痴呆症患者人数位居全球首位。预计在未来，中国痴呆症患者人数将继续增加，给国家带来的经济负担可能达到1142亿美元。
据香港《南华早报》网站10月29日刊登题为《中国能照顾好数以百万计的痴呆症患者吗？》的报道称，在上海市普陀区某看护中心一间宽敞的房间里，护工徐茂华（音）看着一位老人的眼睛说：“邹正明（音），我是韩元珠（音）吗？”
徐茂华所说的韩元珠就是邹正明的妻子。邹正明抬起眼睛看着徐茂华，过了一会儿说：“不，你不是。”现年66岁的邹正明患上痴呆症已有6年。
这个回答让徐茂华竖起大拇指。她接着问：“我们一起唱《东方红》，好不好？”她用手打着拍子唱了几句，最后邹正明也加入进来。
报道称，在这个日间看护机构，这是常见的一幕。目前，上海市老年痴呆症患者不断增加，而针对这个群体的看护机构却只有寥寥几家。
报道称，日间看护中心能让看护痴呆症患者的家属获得短暂的休息。周一至周五，每天早上8点半，邹正明的妻子韩元珠将他送到看护中心，下午4点半再来接他回家。
报道称，在这个由政府资助的看护中心，包括邹正明在内的8名痴呆症患者由护工照顾。为减缓痴呆症的主要症状——记忆力和认知能力丧失——的恶化，这些患者还要做手工并接受康复治疗。
韩元珠说，看护中心让她轻松了不少，但这项服务还很稀缺。
专家说，人口迅速老龄化的中国，尚未做好准备应对迅速增加的痴呆症患者需要专业看护的问题。
港媒称，在中国，大多数痴呆症患者待在家中由家人照顾。
世界卫生组织报告称：“鉴于痴呆症带来的巨大经济负担，我们建议中国决策者将痴呆症作为国家卫生计划的优先事项，并制定战略性的全国行动计划。如果现在不采取适当的措施，那么痴呆症带来的经济负担就会越来越重，从长期来看，将可能造成中国整个卫生体系的失效。”
武汉大学公共卫生学院研究老龄化问题的学者王全对上述评估表示赞同。他说，在应对人口老龄化问题上，中国迫切需要借鉴日本的经验。
报道称，作为世界上人口老龄化问题最严重的国家之一，日本制定了国家战略以形成一个帮助痴呆症患者的网络。
王全说，他的研究团队已经就制定应对痴呆症的国家战略，向人力资源和社会保障部以及国家卫生和计划生育委员会提出建议。他被告知，这些国家部门正在考虑其建议。
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