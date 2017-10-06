中国无人机可向南海岛礁运货

中国一款刚刚进行飞行测试的无人机能够为不具备跑道的南海偏远岛礁提供快速货运服务，这是北京政府为保障南海驻军能力所采取的最新办法。
据研发单位中国科学院工程热物理研究所介绍，这款AT200无人机改装自一款低成本固定翼有人驾驶飞机，能够携带1.5吨货物，可在仅200来长的跑道上起降。
工程热物理研究所27曰在官方网站上刊文称，如果军事设施内没有跑道，AT200还可在土坡或者草地上运行。
据介绍，AT200于26日在陕西渭南完成首飞。网站称，“该款无人机具有强大的性能，可用于军事运输任务……将为保障南海岛礁军事物资补给发挥重要作用”。
AT200配备了加拿大普惠公司生产的750轴马力PT6A涡桨发动机，最大航程达到2000公里。
如果从海南三亚起飞，AT200可以在一小时后到达帕拉塞尔群岛(即我西沙群岛——本报注)，三小时后到达斯卡伯勒浅滩(即我黄岩岛——本报注)，四小时后到达斯普拉特利群岛(即我南沙群岛——本报注)，大约五小时后飞临最南端的曾母暗沙。
近年来，中国在南海修建了雷达站、导弹发射系统、战斗机机库和深水港口。但这些军事设施需要船只从外部运送燃油、食品、药品及其他必要补给。
如果天气不佳，货物从本土运至岛上需要数周之久。
据工程热物理研究所介绍，AT200货仓容积达到10立方米，有效载荷1.5吨。网站称对于无起降条件的海岛，研发团队在后续改型设计中将加设定点投放能力”。
研究团队表示，他们正尽快从国内有关部门拿到适航许可。
北京航空航天大学航空科学与工程学院资深飞机设计师杨超介绍说，中国从上世纪50年代就开始研究如何把有人驾驶飞机改造成无人机。
无人机可以在没有人工辅助的情况下执行任务。如果飞行途中与地面失去联系，无人机甚至可以自行做出决定。
杨超认为南海将是货运无人机的理想试验场，因为偏远岛礁附近的空中流量很小，意味着出现技术问题或者安全风险的可能性较小。
他说：“无人机里没有飞行员，它们无法与空管‘交谈’……它们只能在人口稀少的地区执行‘点对点’任务。”
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