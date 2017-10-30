希拉里买特朗普“黑料”事件发酵 美大选更多内幕或曝光

澳媒称，希拉里竞选团队和民主党全国委员会付钱给一家政敌调查公司收集特朗普“档案”的消息得以证实，这成为美国爆炸性新闻。更多的爆炸性新闻还会出现。
据《澳大利亚人报》网站10月29日报道，菲申公司的这场大戏还没结束。对于政敌调查公司高墙背后隐藏的各种竞选勾当，此事只是冰山一角。现在知道，菲申公司得到了钱，但下一个问题是，这家公司是怎么花这些钱的。除了前英国间谍克里斯托弗·斯蒂尔以外，这家公司还找了谁？给了谁钱？还有谁为此出了钱？
报道称，答案就在菲申公司的银行记录里。几个月来，尽管面临极大压力，但菲申一直拒不透露客户的名字。那么，这家公司为何突然坚决要求作为中间人的博钦律师事务所解除保密协议，要透露雇主的秘密？
原因在于，和希拉里-民主党全国委员会的这桩新闻比起来，有些秘密菲申公司更不想透露，而这些秘密就在那些银行记录里。透露客户姓名是菲申公司为安抚众议院情报委员会作出的拼死努力。后者已经发出传票，要求菲申提供银行记录，并且已经快要获得这些记录，直到菲申上周提起诉讼。
报道称，假设众议院获胜，那些记录如果涉及与俄罗斯有关的钱款，请不要感到意外。菲申过去就曾经与俄罗斯人合作，包括去年碰巧出现在小特朗普办公室的律师纳塔利娅·韦肖尔尼茨卡亚。
报道称，有关联邦调查局的爆炸性新闻也将出现。国会已发出传票，要求联邦调查局提供与档案相关的材料，但后者一直拒不合作。出现希拉里-民主党全国委员会这个新闻后，众议院议长保罗·瑞安宣布，联邦调查局终于承诺下周上交档案材料。
报道称，假设联邦调查局公布所有材料，那么，这些档案很可能成为调查特朗普团队的重要依据。届时或许会了解到，联邦调查局知道档案是希拉里花钱购买的商品，但仍然使用了它。也可能联邦调查局并不知道，但这同样令人不安。
这或许显示，联邦调查局受了骗。然而，这一切都与此前据称联邦调查局讨论过付钱给斯蒂尔让他继续工作的消息不符。
报道称，就民主党全国委员会和希拉里的竞选而言，还会有很多内幕曝光。每位民主党要人都在宣布对这宗档案交易毫不知情，留下博钦律师事务所独自苦撑。但是，虽然律师事务所为政治客户雇用政敌调查公司并不罕见，一家律师事务所在没有得到顾客准许的情况下支付账单却是极为反常的。博钦律师事务所在某处掌握着相应文件，显示是谁签字授权了这些账单，而这些人是不受律师委托人保密特权保护的。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost