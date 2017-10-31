俄罗斯研发“永久光盘”能将数据存储逾100万年

俄媒称，俄罗斯正在研发超级稳定的光存储技术，该技术能制造出在特定条件下将数据存储100万年的新型光盘。俄罗斯先进研究项目基金会激光纳米玻璃实验室主任伊万·格列博夫对塔斯社记者说，这种“永久光盘”的原型样品已经做好了。
据塔斯社10月27日报道，据格列博夫介绍，研究展现出所记录数据的稳定性。近似结果表明，在正常保存条件下，数据在这种光盘上能原样存储逾100万年。现在的蓝光光盘，据其生产厂家说，能将数据存储近60年。
报道称，新型光盘由石英玻璃制成，用飞秒激光技术刻录。
新型光盘未来有望存储多达1TB的数据，目前开发者暂定的目标是25GB，与时下主流光盘的容量相当。
格列博夫指出，“永久光盘”的研发目标是创建超稳定光存储技术的工业标准。
格列博夫说：“该项目将建造一个用于记录/读取数据的集成硬件和软件系统，建造记录/读取数据装置的工业模型，研发存储介质的生产技术。研发工作计划为期三年。”
格列博夫表示，俄罗斯先进研究项目基金会激光纳米玻璃实验室认为，现阶段的第一批客户是俄罗斯国家图书馆等国家机构。他补充说：“其他需要长期（50年以上）或永久保存资料的机构也会对这项技术感兴趣。这样的机构有很多，尤其是一些存储国家机构海量信息的数据中心。”
他指出，一些乍看起来与这项新技术没有多少关系的机构也是潜在客户。他说：“例如，莫斯科大学推出的‘诺亚方舟’项目意在打造独一无二的生物材料多功能网络数据库，需要存储涉及从单一生物分子到有机体的大量数据。我们在会议上得出结论，重要的不仅仅是搜集这些资料，还要永远保存它们，而且要做几个备份以防万一。”
报道称，激光纳米玻璃实验室如今已经制作出“永久光盘”的原型。格列博夫说，科学家们将用于判断错误率和编码效率的测试文件存入其中。他补充说：“我们也存入了一些实际数据。”
报道称，该实验室也在测试原型光盘的稳定性，以便验证它们在不同条件下保护数据的能力。格列博夫说：“例如，高温（高达900～1000摄氏度）和急剧降温（将处于上述温度中的光盘扔到水里）测试，可模拟突然起火和灭火。我们还在测试原型光盘对外部环境的耐受性，在高湿度、高酸度、高碱度环境以及电磁辐射和电离辐射条件下的表现。”
格列博夫指出，新型光盘耐刮耐磨，聚合材料保护层的存在使对光盘表面的刮擦不会影响数据存储。但如果用锤子敲击，光盘还是承受不住。
格列博夫指出，“永久光盘”能防止重录，虽然重录存在技术上的可行性。他说：“在现阶段的研究中，我们已经展现了覆盖‘永久光盘’数据的技术可行性，但较之在一张空白盘上刻录，改写旧盘上的数据要耗费很多倍的资源。因此，我们在超稳定光存储技术里不考虑洗掉重录这一操作。”
格列博夫还透露，不打算在这一新技术基础上开发闪存驱动器之类的其他工具。他说：“在现阶段和可预见的未来，我们考虑的是光盘形式，因为它最能发挥这一新技术的性能。我想再强调一次，‘永久光盘’不是闪存驱动器，也就是说，这不是一种每天得用十几次的产品。这是一种新型的档案馆。”
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