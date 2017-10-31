中国将全面推行监察体制改革

外媒称，新华社10月29日发布了中央纪委向十九大递交的工作报告全文，透露了一些起草国家监察法和设立国家监察委员会的相关细节。
据路透社10月29日报道，中国共产党10月29日说，中国计划明年通过一项国家监察法并新设一个委员会，来监督国家主席习近平在党内和政府内推行的更大范围的反腐运动。
中共反腐监督机构——中央纪律检查委员会在呈交给中共十九大的报告中说，将在明年的人大年度会议期间确定这些举措。报告由官媒新华社发布，没有给出有关新设委员会的其他详情。
报告说：“各省区市要密切联系本地区实际，结合改革试点经验，按照党中央决策部署统筹谋划，推动机构整合。”
据新华社报道，中纪委书记赵乐际在中央纪委常委会第一次会议上说，要夺取反腐败斗争“压倒性胜利”，着力健全党和国家监督体系。
赵乐际接任王岐山，这是在上周宣布的领导班子更迭的一部分。分析人士称，今后很可能采取更为制度化的手段。
根据此前的一项通知，新设的国家监察委员会将与中纪委合署办公，分享权力和资源，并整合多个反腐部门。它还将扩大习近平反腐运动的范围，把不一定是党员的公职人员包括进来。
习近平在十九大报告中说，要夺取反腐败斗争压倒性胜利，并宣布成立中央全面依法治国领导小组。
官媒新华社公布的报告全文分为“十八大以来的工作回顾”、“五年来的工作体会”和“今后五年的工作建议”三部分。
报告称，政治腐败和经济腐败相互交织形成利益集团，严重危害中共和国家政治安全，周永康、孙政才、令计划等人“严重违反党的政治纪律和政治规矩，政治野心膨胀，搞阴谋活动”。
对此，报告透露，中共中央“及时察觉、果断处置，坚决铲除这些野心家、阴谋家，消除重大政治隐患”。
报告也说，中央纪委严肃准确查明其重大政治腐败和经济腐败问题，做好涉案人员处理工作，全面肃清流毒影响。
另一方面，继北京、山西、浙江之后，中共将在其他28个省区市开展国家监察体制改革试点。
据新华社报道，中共中央办公厅近日印发《关于在全国各地推开国家监察体制改革试点方案》，要求在今年底明年初召开的省、市、县人民代表大会上产生三级监察委员会，使改革与地方人大换届工作衔接，实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。
方案也要求各地整合反腐败资源力量，完成相关机构、职能、人员转隶，明确监察委员会职能职责，赋予惩治腐败、调查职务违法犯罪行为的权限手段，建立与执法机关、司法机关的协调衔接机制。
中共去年决定在北京、山西和浙江三省市试点设立监察委员会。习近平在十九大报告中要求深化国家监察体制改革。
另据德国之声电台网站10月29日报道，新华社10月29日发布了中央纪委向十九大递交的工作报告全文，透露了一些起草国家监察法和设立国家监察委员会的相关细节。
此前便有消息称，计划设立的国家监察委员会将整合多个反腐机构职能，成为最高级别的国家监察机关，堪称“超级反腐机构”。去年底，中共宣布在北京、山西和浙江开展国家监察体制改革试点，并称这一改革是“事关全局的重大政治改革，是国家监察制度的顶层设计”。
时任中国监察部副部长肖培今年1月称，组建新的监察机关的目的就是“实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖”，其中包括国家公务员法所规定的国家公职人员；由法律授权，或者由政府委托来行使公共事务职权的公务人员；国有企业的管理人员；公办的教育、科研、文化、医疗、体育事业单位的管理人员；群众自治组织中的管理人员以及“其他依法行使公共职务的人员”。
肖培当时更明确表示，国家监察委员会与中纪委合署办公，也就是“一套人马、两块牌子”。
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