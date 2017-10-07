美联储新掌门人选本周揭晓

唐纳德·特朗普总统准备在下一周之内宣布下一任美联储主席人选。政府官员们称，在这一难以预料的甄选过程中，美联储理事杰罗姆·鲍威尔是领先人选。
美国总统27日在社交平台Instagram上拿这项决定开玩笑，称美国民众正“焦急地”等待他的宣布，而且人人都会对过位被提名者“印象深刻”。特朗普在白宫对着镜头说：“这将是一位有希望干一番大事的人。”
特朗普一直考虑的人选包括鲍威尔、美联储现任主席珍妮特·耶伦以及可能从根本上改变货币政策的斯坦福大学经济学家约翰·泰勒。自2012年以来任职于美国央行的鲍威尔属于中间派，他力挺耶伦对于加息的谨慎态度，还大力支持从本月开始逐步削减美联储持有的4.5万亿美元资产。
如果鲍威尔获得任命（需参议院确认），他可能会受到金融市场的欢迎。金融危机以来，在美联储培育的宽松货币环境下，金融市场一路飙升。
另一方面，泰勒是一位杰出的美国经济学家，曾写下一个设定利率的关键政策规则。
他一直在货币政策上持鹰派观点并批评美联储的刺激方案，这种态度会引起投资者更大的戒备心。
像关内阁和最高法院组成的决定一样，特朗普利用他真人秀的根基，将美联储主席的选拔变成了一场公开表演。美联储主席任命的前奏很是与众不同，不同候选人的前景在媒体的预测中起起伏伏，政府内部人士也大肆炒作。
如果拒绝比耶伦连任，那将打破近几十年来总统在这方面的行动惯例。考虑到经济的强劲表现和股市创下的历史新高，特朗普似乎看到了再次任命耶伦的种种好处，但他还是表示希望在美联储留下自己的印记。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost