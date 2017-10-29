特朗普税改计划遭利益集团激烈反对

英媒称，美国总统特朗普彻底修改税收制度的计划29日遭到利益集团愈发激烈的反对，而共和党人准备公布影响广泛的立法，可能取消某些最常见的减税优惠，以帮助支付降低了的税收。
据路透社华盛顿10月29日报道，把控美国众议院的共和党人不会在11月1日前透露议案内容。但势力强大的全国住宅建筑商联合会已发誓，要在住房抵押减免变化问题上挫败税收改革。与此同时，共和党领导人则试图阻挠对个人退休金储蓄以及州和地方税方面的可能的改变。
报道称，特朗普和共和党人已发誓，今年要进行自1986年以来的首次税收改革。但这项涉及企业和个人高达6万亿美元的减税计划甚至遭到了众议院普通共和党人的质疑。
参众两院共和党人要在11月23日美国感恩节之前分别快速通过税改议案，并于12月消除分歧，在明年1月之前向特朗普正式提交最终版本，最后才能帮助总统赢得首次重大立法胜利。分析家认为税改计划很有可能推迟到明年。
据报道，全国住宅建筑商联合会说，该议案将挤压作为购房鼓励而提供的抵押利率减免的价值，从而损害美国住房价格。该联合会希望立法提供5500美元的退税优惠，但它说该建议遭到了众议院共和党领导人的断然拒绝。
共和党人发出警告，随着游说者加大对议员的压力，要求放过他们喜爱的减税优惠，特朗普的减税计划正在步入新的困难阶段。
共和党参议员鲍勃·科克在电视节目中说：“当利益集团开始集会反对的时候，它们就会成功，一切都将崩溃。”
报道称，最大的一项挑战事关取消联邦政府减免州和地方税的建议。分析家认为它将对纽约、新泽西和加利福尼亚这些高收入税率的上层中产家庭造成冲击。很多众议院共和党人来自这些州，足以阻挠立法通过。
众议院税收政策高级官员周末表示，将允许保留某些地方税减免。众议院筹款委员会主席凯文·布雷迪在声明中说：“我们将恢复法定财产税削减政策，帮助纳税人承担地方税负担。”
但此举似乎未能扭转取消州与地方税的反对浪潮。一个代表州和地方政府、房地产经纪人以及政府部门工会的游说联盟，当即驳斥了布雷迪的声明，说此举将“不公平地损害严重依赖所得税州的纳税人的利益”。
众议院共和党人还面临着特朗普及其他人的反对。此前，他们建议大幅限制401（k）养老福利计划的免税额度，并将养老储蓄移至允许免税提取的账户，而不是放在深受该计划投资者青睐的免税款项里。
报道称，众议院共和党人现在表示，他们可能同意提高401（k）计划缴纳金额限制，但是会继续探讨免税提款问题。目前该计划每年可以免税缴纳的额度上限是1.8万美元。
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