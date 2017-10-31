权威机构调查显示全球并购需求接近历史高位

美媒称，30日发布的一项对企业管理人员的调查显示，尽管存在众多地缘政治关切，但在企业努力适应技术的迅速变化之际，对并购的需求仍接近历史最高位。
据美联社伦敦10月30日报道，咨询公司安永会计师事务所的半年度并购报告称，56%的公司计划在未来12个月内进行并购交易。这与4月进行的上次调查相比没有变化，但远远高于此项调查的长期平均水平。
报道称，本次调查显示，与大量潜在并购活动并行的是，对世界经济状况的预期在提高——各大经济体同步增长。在全球范围内，99%的企业管理人员认为，今年的并购市场将增长或维持稳定。这一比例令人吃惊。
自全球金融危机后的停滞期——在这一时期，企业选择了安全第一策略——过后，并购正日益受欢迎，很多公司选择使用其现金储备进行交易，尤其是在金融技术领域。
据报道，今年宣布的大额交易包括，强生公司斥资300亿美元收购瑞士制药公司爱可泰隆公司，以及联合技术公司计划斥资大约230亿美元收购罗克韦尔-柯林斯公司。其他一些引人关注的交易包括，亚马逊公司斥资140亿美元收购全食超市公司以及吉利德科技公司斥资120亿美元收购风筝制药公司。
报道称，在全球经济以及并购领域中，拥有19个成员国的欧元区都是一个特别的亮点。在经历若干年的危机后，随着对该集团未来的担忧减弱，欧元区经济的动能已经增强。
安永会计师事务所全球交易咨询部门负责人斯蒂夫·克劳斯科斯说，对交易的兴趣高涨的主要动机是，企业需要让自己做好迎接未来的准备，尤其是在数字技术领域——数字技术正促使很多领域发生迅速变化。这意味着，很大一部分交易规模较小，不是那种重磅炸弹型的。
此次调查基于对43个国家众多行业内将近3000名企业管理人员的访谈。调查还发现，半数公司预计，私募股权投资将更大程度地参与并购活动。
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