台媒称大陆将成绿色能源全球领导者

台媒称，美国退出《巴黎协定》，全力辅导煤矿产业复兴，对绿色能源产业是一大打击，更与全球对抗暖化的努力背道而驰，而中国大陆已成为21世纪全球绿色能源领域新霸主。
据台湾中时电子报10月30日报道，大陆积极开发新能源，预计在2020年以前，对再生能源投资2.5万亿元人民币，将绿色能源发电占比提升至15%，在2030年以前进一步提升至20%。
煤矿产业在大陆占有重要分量，不过，为了治理污染，大陆非常清楚，未来必须朝向清洁能源发展，一方面降低空气污染，另一方面减碳，还可以创造新的就业机会。目前大陆从事可再生能源产业超过350万人，高居全球之冠，预估未来将超过1000万人。
报道称，大陆积极发展绿色能源，也严厉要求企业节电，双管齐下提升能源效率。工厂达不到节电目标，必须轮流限电。不少企业节能表现超乎预期，还可获得奖金。例如，以环保节能为使命的台达电子，大陆工厂因为节能成效显著，过去5年节电高达50%，不仅不必限电，还获得实质奖励补助。
台湾在“8·15”大停电后，各界担忧限电危机可能吓跑外资，对低迷的投资雪上加霜。台湾发展再生能源，地方阻力重重，恐怕还需要一段时间。
报道称，对企业而言，努力找出不必要的浪费，以创新方法提升能源效率，在经营管理上是必要的措施。不论发展绿色能源或节电，大陆有许多创新方法值得台湾学习。
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