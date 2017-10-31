安倍欲“尽心款待”特朗普：打高尔夫成重要日程

日媒称，对于11月5日起访日的美国总统特朗普，日本首相安倍晋三准备“尽心款待”，将安排两人一同打高尔夫球，或还将与人气歌手Piko太郎会面。这是由于安倍认为在轻松的气氛下对话交流将有助于增进与特朗普的个人信赖关系。
据共同社10月30日报道，款待的第一波为高尔夫。安倍在特朗普抵达后将与其一同前往球场，与日本职业高尔夫球手松山英树一起打球，让特朗普发挥其评价颇高的球技，加深和睦关系。据称两人通过今年2月在美国佛罗里达州一同打高尔夫把距离一下子拉近，日本政府消息人士指出，“让特朗普放松并与首相交流真心话比什么都要紧，高尔夫是重要日程。”
6日的晚餐会上，据称特朗普外孙女阿拉贝拉喜欢的Piko太郎也将应邀出席。此前阿拉贝拉模仿Piko太郎人气歌曲《PPAP》跳舞的视频曾在网上大受好评，之前的首脑会谈中也曾被提及。
报道称，安倍重视款待的原因是认为“特朗普是一个能动之以情的人”。许多意见认为，与工作务实的前总统奥巴马不同，安倍与特朗普比较合得来。安倍以个人关系为立足点，能在何种程度上克服日美间的难题将是焦点所在。
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