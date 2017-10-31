调查显示：台湾上班族普遍压力大 低薪是主因

台湾人力资源机构1111人力银行30日发布针对岛内“60后”“70后”和“80后”上班族进行的“跨世代压力调查”，结果显示，有高达86%上班族坦言经济压力和工作压力大，其中薪水低是主要原因。
调查显示，受访者自评身心压力指数平均值为63，有21%的受访者压力指数高达80以上。整体而言，男性的压力值高于女性5个百分点。工商业服务、媒体及出版、民生服务为压力最大的三个行业，薪水太低、存不到钱、找不到理想工作、物价太高及加薪幅度小及速度慢是导致压力的主因。
1111人力银行副总经理李大华表示，从台湾统计部门公布的2017年第一季度受雇员工调查显示，首季经物价平减后的实质经常性薪资仅37703元(新台币，下同)，低于2000年的新台币37740元，上班族实质薪资倒退至17年前水准，薪水成长速度不及物价成长幅度。
调查指出，有高达92%的受访上班族不满意目前的薪水。有将近四成的人每个月根本挤不出钱储蓄，甚至其中有9%在贫困中挣扎，必须借款度日。
台湾统计部门数据显示，1-8月的平均薪资为39793元，在扣除消费者物价指数后，实质经常性薪资成长0.93%。虽然上班族手中可用的钱微幅增加了，调查却显示，不同世代的上班族普遍仍对薪资水准感到失望。“80后”认为雇主的给薪条件至少应上修6488元，“60后”的期望落差最大，认为要上调16923元才能符合期待，用以支付生活所需。
从消费面观察，调查显示以生活费开销负担最重，其次则是房贷、外食费、房租及孝亲费。
调查结果基于1111人力银行于2017年10月11日到10月27日期间针对求职会员进行的网络问卷调查，随机抽样为1076份，信心水准95%，误差值为正负2.99。（新华网）
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