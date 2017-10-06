支付宝宣布接入上海磁悬浮列车和香港出租车

10月30日下午支付宝宣布接入上海磁悬浮列车和香港出租车，在出行领域再下一城。至此，在出行领域，支付宝覆盖了全球数10种出行方式的付款渠道，包括五大洲的航空公司购票、邮轮、渡轮、地铁、网约车、专车、双层观光巴士和雪橇。
世界上最快的列车可刷支付宝了 上海地铁有望明年初全网开通
30日，上海地铁宣布，上海磁浮线率先开通刷码乘车进出站，2018年年初，上海地铁将全线开通。
上海磁浮线日均接送乘客10000人次，上海地铁日均接送乘客近千万人次。之前，乘坐上海磁浮列车和上海地铁，乘客需要到服务台或自助机上购票，或用交通卡刷卡，购交通卡需要押金，并在服务台充值，在线充值还须线下去圈存充值，才能使用。而今，乘客可通过一款名为“Metro大都会”的App二维码过闸功能，直接刷手机二维码进站乘车，支付宝付款。基于支付宝“先乘后付”的信用能力，只需在“Metro大都会”App中一键绑定支付宝“先乘后付”通道，无需押金，乘车刷码无停顿过闸进站，出站后扣除乘车费用。即使在没有网络信号的环境下，或支付宝账号内没有余额，也能保障乘客先乘车的便利。
自2017年11月1日至12月31日，活动期间，先乘车后付款刷码过闸，首单享受随机免单金额50元，或者用户使用“Metro大都会”App充值，首单充值随机立减50元。两种优惠方式在活动期间合计每日优惠总名额100个。
上海地铁方面称，手机刷码过闸的功能上线，真正意义上解决了购票排队、现金购票、兑换零钱、以及实体卡携带不便的麻烦，极大降低时间成本，提升乘客的购票体验。
这并非支付宝与上海地铁乘客第一次亲密接触，之前一些站点的自助购票机已经支持支付宝支付，而此次刷手机进出站支付宝付款让乘客更加方便。
据了解，上海地铁与支付宝的技术合作的“Metro大都会”App采用“二维码双脱机回写”技术，可实现刷码乘车，快速进站，熟练的乘客感受不到延迟。另外，支付宝独特的实人认证能保证是本人开通，避免了实名认证中盗用他人信息开通的问题。
上海地铁方面透露，上海地铁的出入闸机正在进行改装测试，力争全网开通刷手机进出站。明年年初新开通的17号线、9号线三期，浦江线所有闸机可实现二维码“刷码过闸”，全网络其余线路，每站将开通“2进2出”的专用闸机。届时，乘客只需带着手机就可以在上海乘坐磁浮列车和地铁，并用支付宝付款。
智慧出行已经是城市出行的趋势，9月20日，北京地铁机场线实现刷二维码进出站，支付宝付款。乘客通过易通行APP二维码过闸功能，可使用手机刷二维码直接进出站。预计至明年一季度时，北京地铁全网所有线路和车站都能实现手机刷二维码进出站。此外，支付宝在杭州、湖州、南京、武汉、绍兴、济南等城市(其他城市将陆续开放)发行了电子公交卡。用户可在支付宝APP领取电子公交卡，再使用乘车码付款，在具备扫码付款设备的公交车上使用。
香港出租车接入支付宝付款 内地游客香港居民都能用
与此同时，蚂蚁金服宣布，从10月30日起，在香港市区和新界乘坐出租车都可以使用支付宝付款。内地游客用支付宝App、香港居民用“支付宝HK”App，扫码就能付车费。
香港出租车历史悠久，而数十年来，很多司机都只接受用现金付车费。由于香港出租车是私人运营，而不像内地出租车一样由一个出租车公司统一管理。此次，支付宝是通过与香港移动支付系统开发商YedPay和Valoot合作实现接入出租车支付的，首批数十辆接受支付宝付款的出租车已经上线。支付宝方面表示，到11月，接入支付宝的出租车将会增至数千辆。
此外，香港出租车接入支付宝，不仅仅服务内地游客，香港本地版支付宝“支付宝HK”为香港本地人也可以使用。
香港出租车不是第一个接入支付宝的境外出租车，不久前，支付宝和美国电子支付公司Verifone共同宣布，美国纽约80%的出租车都将接入支付宝。
目前，包括香港、纽约在内，支付宝已经接入境外8个国家和地区的出租车，分别是芬兰、意大利、美国、日本、新加坡和中国台湾、香港、澳门。
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