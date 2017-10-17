科威特称若产油国全履行减产承诺 明年或无需减产

法媒称，科威特石油大臣15日说，如果所有成员国都完全履行减产承诺，石油生产国可能不需要将减产协议延长至明年3月以后。
据法新社科威特城10月15日报道，埃萨姆·马尔祖克在一个石油会议开幕后对记者说，“现行的减产协议足够达到想要的目的”，即让石油市场恢复平衡。
尽管“遵守减产要求的水平达到了前所未有的116%”，但这主要是因为一些国家的减产比承诺的多。
马尔祖克说：“我们现在的主要关注点是让所有成员国完全履行减产承诺，以获得比目前更高的减产百分比，这样就不需要延长协议。”
马尔祖克是负责监管减产情况的联合部长级委员会的主席，他说，判断是否需要再次延长协议为时尚早，“石油输出国组织（欧佩克）将于下个月做出决定”。
欧佩克将于11月30日在维也纳举行重要的部长级会议。
欧佩克和其他产油国一年前达成历史性的协议，规定在半年内每天减少180万桶的原油产出。
该协议后来延期至明年3月。协议导致石油价格涨至每桶55美元以上，并降低了曾经创纪录新高的石油库存水平。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost