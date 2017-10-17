中国将成人工智能超级大国 远远甩开美国

英媒称，如果说发展人工智能是一场军备竞赛，那么中国希望成为全世界无人能挑战的人工智能超级大国。美国和中国的科技企业都在向人工智能领域投入资金和人才，但北京投资人工智能的蓝图——到2030年打造一个规模达1500亿美元的产业——凸显了其希望击败美国的雄心。
据英国《金融时报》网站10月15日报道，虽然产业政策并不能保证取得成功（中国迄今为止还未能打造出半导体或汽车领域的全球领军企业），但几乎没有人会无视中国在人工智能领域的影响力。人工智能是指机器模仿人类思考以及执行从精准推送广告到下围棋等任务的能力。
曾供职于微软研究院及谷歌公司、目前经营自己创建的风险投资公司创新工场的人工智能专家李开复说，2030年的说法太过悲观。他一口气列出了中国的优势：拥有海量人口、数据和人才，甚至所编写的代码数量多也是优势。
中国的7.3亿网民数量是美国人口总数的两倍多，而且中国网民更精于技术。一名技术人士说：“中国的移动应用程序比其他所有地区都超前几年，拥有一座巨大的实验室来尝试各种激动人心的人工智能应用程序。在中国，我们每天都能看到不同的消费者行为，美国在这方面要滞后许多。”
报道称，其次，中国提供了海量数据，这是从自动驾驶汽车到电子商务网站等人工智能应用的命脉，技术巨头百度、阿里巴巴和腾讯对中国公民买什么、去哪里以及与谁聊天均了如指掌。
美国战略与国际问题研究中心高级研究员詹姆斯·刘易斯说：“在数据方面，美国根本无法与中国相比。”
此外，中国的资金也是美国无法比拟的，美国的预算正遭到削减，而中国已承诺“积极运用政府和社会资本”来主导该产业。刘易斯说：“中国人投入数以十亿计的资金，美国投入数以百万计的资金。当中国的开支多1000倍时，美国很难获胜。美国被超过这么多，即便中国的效率是美国的一半，双方的对比仍为500比1。”
报道称，面对研究资金的减少，美国人渐渐开始担心，中国可能在这个具有重大军事和民事价值的技术领域超越美国。
中国在规划其人工智能目标的文件中称：“（中国）必须放眼全球，把人工智能发展放在国家战略层面……牢牢把握人工智能发展新阶段国际竞争的战略主动，打造竞争新优势、开拓发展新空间，有效保障国家安全。”
一些恶意批评者对中国的优势不屑一顾，声称中国在人工智能技术领域落后太多且缺少人才以追赶领先者。领英网最近进行的一项调查显示，中国仅有5万人在人工智能领域的技术类岗位就职，远低于美国的85万人，仅为英国和印度类似岗位就职人数的三分之一。但中国在政府及私人层面都正设法追赶他国，一个方法是开出高薪吸引海外人才——特别是海归。
报道称，目前尚待观察中国的观念是否能与这种人才流动相适应：中国将在多大程度上加入全球群体以发展和推进人工智能，而非仅仅在国家间的一场军备竞赛中竞争。中国工程师很快就指出了人工智能研究的共享性质，许多工作都在开源平台上，以至于百度声称，其最近对外开放的代码能让一个人在三天内装配一辆能够进行（有限）自动驾驶的汽车，中国或任何一家技术巨头——中国互联网三巨头百度、阿里巴巴和腾讯，加上谷歌、脸书、微软和亚马逊——可能会控制将成为下一次工业革命钥匙的领域。
报道称，不管怎样，中国正投入大量资金和政治资本，用于支持其争取主宰人工智能领域的不懈努力。
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