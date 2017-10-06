“神户丑闻”或成安倍滑铁卢

香港亚洲时报在线网站10月12日刊发文章称，“神户丑闻”或使安倍经济学走向末路。已经过去的5年中，安倍为提升日本表现作出的努力太少。
神户制钢所再添耻辱
文章称，企业耻辱堂应该打造成又大又深、机场规模那样的建筑。当你走进耻辱堂时，你会发现东京电力公司（东电）的展品。它向东电“致敬”。东电的傲慢和无能给观众带来了2011年的福岛核危机，这是一场永远没有真正结束的危机。接着，参观者会看到高田公司展厅，厅内展出的是该公司造成一系列生命损失的各种汽车安全气囊。
文章称，然后是东芝的篡改账目展，奥林巴斯的如何让外国主管缄默展厅，夏普的在并购谈判阶段隐瞒负债情况展，电通公司与员工过劳死有关的展厅，日产有关不合格的工厂监工的玻璃陈列柜以及筑地鱼市场新址土壤有毒展览。
最近吸引眼球的是：神户制钢所篡改数据的娱乐表演。但最近情况变得极为糟糕，因为一贯以质量控制得到认可的日本企业其实早就在试图掩盖问题。
文章称，神户制钢所丑闻对于推行企业管理现代化的安倍晋三首相无异于金融领域的“滑铁卢”，但对小池百合子亲变革的运动是有利的。这场运动将在10月22日的大选中对安倍构成挑战。
“日本质量”遭受质疑
文章称，安倍自2012年以来一直试图使企业高层管理实践国际化。他实施了英国式的管理章程，督促高管们提高管理水平，鼓励企业让更多外部董事会成员加入，将重点放在提升股本回报率上。问题在于，这基本上是一场自觉自愿的运动，政治上相关的首领们可以绕道航行。
文章称，神户制钢所引起如此多关注的一个原因在于汽车、飞机和子弹头火车的制造商和购买者以及卷入该全球供应链的任何人现在都想知道，在此类产品中使用的铝、铜及其他金属的强度及可靠性如何。
文章称，从丰田到通用汽车，再到波音的高管们都快要忘记即将来临的假期了。这件事之所以被人记住是因为它将关系到日本质量悲哀的许多点连接起来了。
文章称，就像使东电、东芝和其他企业蒙羞的丑闻一样，神户制钢所造假的动因涉及自鸣得意的、小团体内的董事会，它们不敢处理麻烦问题或不敢向当权者坦白造成麻烦的真相。
实际上，神户制钢所在2016年也爆出过篡改数据丑闻，绿色和平组织认为那件事加剧了法国的核安全问题。
文章称，日本引以为傲的一直是质量，这是它的卖点。随着中国的影响力不断扩大，东京利用这一卖点在亚洲兜售其基础设施技术。但安倍有关“日本东山再起”、2017年企业是可以信任的说法，就像一个个表现得仍像生活在1987年的高管们一样，是显示于人的假象。
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