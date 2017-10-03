美高官逼台湾增加军费

美国国防部主管亚太事务代理助理部长暨首席副助理部长戴维•赫尔维，16日晚间在美台国防工业会议发表演说表示，台湾的国防预算未跟上现实安全环境，“需要增加，而且现在就要增加”。他说，台湾可以做得更多，也必须如此做。
赫尔维也重申美方对台湾的承诺以及信守《与台湾关系法》。赫尔维说，台湾安全与繁荣符合美国利益，美国不会以此进行“大交易”。
赫尔维指出，台湾必须提升自卫能力，维持可靠的吓阻能力。可靠的吓阻能力须平衡传统与不对称工具，最重要是有足够人力；台湾需要具弹性的吓阻能力，让对手侵略的能力复杂化，台湾必须采取符合成本效益的吓阻手段。
他说，美方鼓励台湾发展能对解放军侵略力量构成不对称威胁的本土防御系统；专注于高价、高端系统以及大规模生产与进口的传统国防采购方式，并不完全适用岛屿防御；国防工业与采购专家必须考虑采购不对称能力，改变传统的长期采购模式与供应链。
美台商会会长韩儒伯今天说，美国总统特朗普政府上任后不久就已宣布对台军售。他不预期在未来一年甚至16个月内会再有新的军售案宣布。
美台国防工业会议今天结束，韩儒伯中午在记者会上做上述表示。他还说，在这次会议上仍有讨论触及台湾购买F-35的议题，台湾也提出相当的采购意愿。
他指出，关于F-35的讨论在正反意见辩论，这次也谈到F-35不只售价高昂，包括后续的维护与使用也是一笔可观费用。对于台湾不对称战力的整合是否有助益也是讨论焦点。他认为，台湾现在是否是购买F-35的时候仍是问号，仍在讨论阶段，但也可能有其他的解决方案。
韩儒伯也提到台湾的F-5战机服役已相当长时间，势必要面临汰旧升级，对台湾来说，要维持空中战力势必要有新战机。
台湾国防产业发展协会会长韩碧祥今天说，台湾国防产业在起步阶段，希望透过协会成立团结业界、一致对外，而美台双方签署国防产业界的合作备忘录是第一步。
美台国防工业会议15日至17日举行，刚成立不久的台湾国防产业发展协会今天上午与美台商会签署合作备忘录，要促进双方国防产业合作与交流。
韩碧样在接受记者访问时说，协会成立以来目前有40多家厂商加入，业者包括来自资安、造船与航太等领域，希望透过这个平台，让台湾厂商与外界有更好的协调与沟通。
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