朝鲜导弹实力出现质的飞跃

北朝鲜的弹道导弹试射和核试验仍在继续。仅仅在一个月内：8月29日“火星”-12坠入襟裳岬以东约1180公里的海域；9月3日进行了第六次核试验，即一次大规模的氢弹爆炸试验；9月15曰再次以同样的轨迹发射“火星”-12，落入襟裳岬以东约2000公里的海域。北朝鲜的新一代武器系统正在快速完善。
如何解读当下的危机？北朝鲜的弹道导弹自今年5月以来出现了质的飞跃。通过以近数年的试射，北朝鲜对导弹的最大射程、发动机性能、燃料和发射方式、弹头大小和形状等诸多方面进行了改良，一个完整的武器系统正在逐步得到完善。
如果列举出北朝鲜保有的弹道导弹，主要包括“飞毛腿”短程导弹(最大射程约300到1000公里，准中程导弹“芦洞”(约1300公里)、“大浦洞”-1(约1500公里以上)，中程导弹“舞水端”(约2500公里到4000公里）、洲际导弹“大浦洞”-2(约6000公里，衍生型可达1万公里以上，主要用于发射人造卫星)。
“芦洞”和“大浦洞”-1的射程可以覆盖曰本全境，“舞水端”可达关岛，“大浦洞”-2已经能够到达安克雷奇，如果是1万公里的话，旧金山、洛杉矶等美国西海岸的主要城市就都在射程之内了。
截至今年4月，北朝鲜试射的导弹主要都是这些型号，不过事实上，中程以上导弹的成功率并不高。但从5月开始，新型导弹开始进行试射。射程排在第二的是大概5月21日发射的“北极星”-1的改进型“北极星”-2。由于将潜射导弹“北极星”-1改为了地面发射，因而采用了固体燃料。
射程排在第三的是5月14日由高弹道轨道发射的被视为“舞水端”改进型的“火星”-12 ，尽管试射成绩十分不理想。
射程第四远的是7月4日和28日以高弹道轨道发射的洲际导弹“火星”-14，其最大射程可达1万公里，覆盖美国西北部地区。
最后，就是射程可将芝加哥、华盛顿特区、纽约等地全部覆盖的正在研发中的新型洲际导弹“火星”-13，据说将在不久后试射。随各种最新技术的运用，可以说北朝鲜的导弹已经完成了一个代纪的进步。
这背后有着北朝鲜自身技术的积累，但国外技术的流入也起了很大作用。在这方面经常被提及的就是乌克兰和俄罗斯。
如果要举例说明的话，去年9月和今年3月，金正恩亲临现场观看的新型火箭发动机地面燃烧试验中使用的火箭发动机，就酷似乌克兰或俄罗斯生产的发动机。
北朝鲜拥有的各种型号的导弹已经过剩，与自身国力并不匹配，这在军事上是非常低效的。但近年来随着武器技术和制造水平的提高，各种型号配置合理，很有可能实现高效的生产和兵力部署。
在命中精度问题上还有一个课题，就是重返大气层技术。从2016年6月至今，北朝鲜总计进行过6次高弹道轨道试射。使用高弹道试射弹道导弹的主要目的是获取重返大气层技术的数据。可以想象北朝鲜目前已经收集了大量这类数据。
在第一次高弹道轨道导弹试射前的3个月，即去年3月，金正恩亲临现场观看，一个被认为是小型化核弹头的银色球体位于火箭发动机喷嘴的正下方，正在进行耐热实验。由此我们应该可以认为，3个月后进行的那次高弹道轨道试射的目的，就是为弹道导弹安装核弹头做准备的。
有关北朝鲜的导弹再入大气层技术的分析仍有一些难以确定。但必须注意的是，对于北朝鲜来说，他们并不需要美国那种误差只有80米的精度。北朝鲜的目标是美国的城市。即便是出现半径10公里范围的误差，也将给洛杉矶市民带来重大伤亡，这就足够了。
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