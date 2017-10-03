国际投资者追捧中国主权债热潮

外媒称，中国26日发售了20亿美元的债券，收益率仅略高于美国国债，表明投资者对世界第2大经济体的财政状况抱有信心。
据美国《华尔街日报》网站10月26日报道称，这是中国13年来首次发行以美元计价的债券，投资者的旺盛需求使其能将5年期债券的收益率定为2.196%，比同期限美国国债的收益率只高出0.15个百分点。
中国10年期美元债券的收益率为2.687%，比同期限美国国债的收益率高出0.25个百分点。这批债券的认购订单金额超过220亿美元，所发债券的三分之一被分配给欧洲投资者。大部分债券被亚洲机构买走，美国投资者也购买了一部分。
中国5年举行一次的共产党全国代表大会本周刚刚结束，会后启动的债券发售活动经过了仔细部署，以达到向全球市场彰显中国实力的效果。
美国西部信托公司的新兴市场主权证券研究部门总经理戴维·洛文杰称，目前是多年来投资者对中国看法“最乐观的时刻”，他指的是这批新债券与同期限美国国债之间“利差超窄”。
洛文杰还表示，在中国新领导班子就位和美国总统唐纳德·特朗普准备访华之际，“中国想表明它是与美国平起平坐的大国”。
中国曾表示它并无强烈的外部融资需求，该国目前有较大规模的贸易顺差，并持有逾3万亿美元的外汇储备，其中包括大量美国国债。
此次发售债券的主要目的是创建低利率基准，以便经常发售海外债券的中国国有企业和民营公司在利用全球债市满足自己的融资需求时能够参考。
报道称，今年，国际评级机构穆迪投资者服务公司和标准普尔公司双双下调了中国的信用评级。这两家机构都将中国的信用评级下调至相当于A+的级别，比美国的信用评级低了好几档，理由是认为中国境内的经济和金融风险在上升。
报道称，中国财政部对穆迪和标普下调中国评级之举予以强烈回击，称中国经济状况稳定且增长势头日益强劲。中国财政部此次发债没有事先对其进行评级，它本周在一份声明中称，国际评级机构对中国的经济发展状况和增长潜力判断有误。它表示，国际债券市场上的投资者会对中国的信誉作出客观评价。
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