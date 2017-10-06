推特禁止两家俄媒打广告

推特网站正在加强广告控制，开始对政治类广告的数量、时间和买主进行限制。
从26日开始，俄罗斯最重要的两家媒体“今日俄罗斯”电视台和卫星通讯社将不能购买推特的广告、进入推特的广告平台。
它们可以继续广告宣传，但是不能决定哪些受众可以看到它们广告的内容。推特网站听从网络安全和情报专家的建议，禁止这两家媒体在其网站上打广告，因为它们被认定可能与俄罗斯干涉美国大选事件有关。
俄罗斯外交部对此做法表示不满，声称这破坏了美国维护的言论自由。外交部发言人玛丽亚•扎哈罗娃表示我们认为这是一种侵犯行为“。
今日俄罗斯”电视台的负责人在推特上发消息，要求该网站对此决定作出解释。卫星通讯社也发表声明，指出“俄罗斯已经承诺将根据美国媒体的要求采取措施，推特的这一行为令人遗憾”。
【俄罗斯《劳动报》网站10月26日报道】推特网站发布声明称，管理层拦截了俄罗斯媒体“今日俄罗斯”电视台和卫星通讯社在其账户上的广告。
推特网站解释称，这个决定“基于2016年的美国大选和美国相关部门关于‘今日俄罗斯’电视台和卫星通讯社企图帮助俄罗斯政府干涉选举的结论”。
推特网站强调，公司作出这个决定并不容易，旨在保护用户。
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