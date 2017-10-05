美学者：中国将迎来物质精神“双复兴”

香港《南华早报》网站10月29日发表美国哈佛大学费正清中国研究中心学者帕特里克·曼迪斯的文章《为什么说中国模式既是物质复兴也是精神复兴？》称，中国一直在为人类发展寻求新的治理模式。事实证明，中国模式对经济进步和物质发展行之有效。
文章称，中国取得了诸多成就。例如，中国的高速铁路和现代公路，它们贯穿山脉，经过桥梁，将中国的城市和乡村连接起来。城市风光和高耸的建筑让中国内地城市看上去像数百个新加坡和香港。最重要的是，数亿中国人摆脱贫困并进入了中产阶级行列。今天，全球1/3的百万富豪在中国。鉴于中国取得了人类文明史上前所未有的成功，有一个重要问题需要考虑，即中国的复兴模式是否也会带来精神发展？
文章称，要实现中国领导人设想的国家复兴和文化传统复兴，个人和国家层面上的精神进步至关重要。
文章称，在国际舞台上，随着中国开始发挥更大的全球作用，中美关系成为国际事务中最重要的因素。与此同时，许多人也在密切关注中美关系的发展，以及中美看似存在分歧实则有所重叠的政治思想。
文章称，在中国共产党的领导下，“新时代”的中国将如何让世界拥有不同的治理模式。中国领导人提出，到2020年中国将“全面建成小康社会”。中国模式为发展中国家提供了全新选择。
文章称，作为一个拥有中央政府“适应性领导力”的文明国家，中国在繁荣发展。这种充满活力的领导力和专业性能够解决腐败等问题。为了更好的世界，必须明智地予以关注。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost