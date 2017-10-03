中国致力于可持续发展 引领全球绿色债券市场

香港《南华早报》网站10月30日刊发题为《中国正以“绿色金融”改变绿色债券市场》的文章称，中国对于绿色债券的兴趣在继续增长。尽管全球绿色债券市场上中国还是一个相对较新的成员，但却已经承担起主导角色。
文章称，走向绿色已经成为中国未来增长计划的一个重要组成部分。最近的情况显示，中国推动可持续发展的努力有增无减。中国领导人上周再次公开支持发展绿色金融。
全球绿色债券市场在过去十年中迅速发展，令投资者可以投资于那些满足负责任的投资以及环境、社会与公司治理要求，并且预计会提供有竞争力回报的资产。
文章称，在“一带一路”倡议下，中国必须要解决环境关切并为可持续发展提供资金支持。在此情况下，中国对于绿色债券的兴趣继续增长。
文章称，对于什么算是绿色债券没有单一定义，但市场普遍认为发行人将使用债券收益来支持改善环境的项目。此类项目包括中国的洪水和流域管理、哥伦比亚的公共交通发展和突尼斯的高效灌溉项目。
世界第一只绿色债券是由欧洲投资银行于2007年发行的。此后，40多个国家和超国家组织共发行了1100多只绿色债券，总发行规模超过2700亿美元。
文章称，2015年，在中国人民银行公布了将这个新资产类别纳入国家金融体系的指导方针后，中国的绿色债券市场开始成形。国家发改委和中国证监会也发布了有关绿色债券标准的指引。这样的关注助推了监管方面的更多进步，例如跟踪中国绿色债券表现的基准指数的推出。
文章称，尽管中国是全球绿色债券市场上一个相对较新的成员，但中国已经承担起主导角色。2016年，中国在该年全球十只最大的绿色债券中占了七只，筹得337亿美元资金，在世界总发行量中占到三分之一以上。到目前为止，中国的绿色债券发行量超过其他任何一个国家或超国家组织。
文章称，中国把可持续发展作为一项重要任务，该国的环境保护努力和对绿色债券的兴趣应该会继续。“一带一路”倡议还可能有助于扩大中国的绿色债券市场，因为对旨在加强中国与世界其他地区海陆联系的新固定投资的需求可能会大大增加。
文章称，近年来，外国投资者购买中国绿色债券变得更加容易。中国人民银行2016年宣布了向境外投资者开放中国银行间债券市场的举措，2017年宣布了通过“债券通”简化外资进入的举措。这些新政策为境外投资者进入中国绿色债券市场创造了大量机会。
文章称，国内评级机构认为，中国的多数绿色债券属于投资级别。这可能为外国投资者在进行潜在投资前的尽职调查时提供更多信心，尤其是考虑到中国绿色债券发行人要受到更多监督。
文章称，尽管2015年才首次发行绿色债券，中国已经成为世界领导者。在短期内，中国监管机构和当局引入了新资产类别，为其创造了一个市场，并发布了有关如何使用、管理和报告收益的全面指导方针。
文章称，中国绿色债券市场的发展规模使得它对受环境、社会和公司治理驱动的投资者和其他投资者来说都是一种值得关注的资产。
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