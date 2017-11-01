新加坡地铁发现维修记录连环造假 导致隧道淹水

新加坡讯，新加坡一条地铁线不久前淹水，导致中断服务长达20小时。调查发现，原来是因为隧道排水系统的水泵没有开启；而进一步的调查发现，水泵的维修从去年12月份根本就没有进行，但维修记录却记载有维修。这起造假事件，今天由地铁公司SMRT的调查报告披露。
初步调查显示，水泵系统的季度维修，去年12月、今年3月和6月都没有按照规定进行维修。
但是，呈交的维修记录却被造假并签名已经维修。但是，调查发现，检修日期并没有签发进入轨道的许可证；而水泵记录也显示，检修日期那些天，水泵也没有被启动。因为检修维护水泵的必要程序就是要启动水泵。
因此这起连环造假案被踢爆。
目前，负责维修工作的经理和职员已经被停职，目前正在协助调查。SMRT表示，会和工会合作，以确保相关过程都按照正当程序。
SMRT发表声明说：“我们的经理和主管的诚信和责任是关键，也是我们核心价值观的一部分。我们决心迅速，果断地纠正这些薄弱环节，正在实施一系列措施。”
除了加强员工培训外，SMRT表示，还将对管理维护团队进行调整。
SMRT主席佘文民说：“SMRT绝不容忍监督及维修方面的失误，无论是管理层或职员，都不会容忍任何不诚实及失职的行为。不论职位多高，所有负责人都将受到严厉纪律处分。”
此外，SMRT也将设联合检查小组来辅助公司的审查机制，并向董事会审查与风险委员会提呈独立报告。小组也会同陆交局合作，向两家机构的董事会联合技术委员会汇报，确保维修与资产更新工作接受独立审查及系统化监督。
同时，SMRT也将委任第三方专家，加强对所有预防性维修工作的质量监控，并对关键系统进行全面检查，确保维修工作按照公司所列明的标准进行。
针对SMRT维修人员被发现在碧山站排水系统维修记录上造假，新加坡陆路交通管理局表示深切关注，并会向董事会建议要对SMRT采取怎样的处分。
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