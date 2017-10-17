97%的医生心理压力大 医患关系高居压力首位

近日，调研机构艾瑞咨询与和医联平台联合发布医生群体生存调研报告，数据发现，医生工作强度大，没有节假日的概念，超4成医生每月在医院留8次以上，97%的医生心理压力大，最主要的压力来自医患关系和工作时长，29.9%的医生所处医院常发生医闹事件。
中国2005年至2015年中国卫生和计划生育委员会公布的卫生年鉴显示，25-34岁医生比例从31.3%降至22.6%，60岁以上医生比例从2.5%增加至11.6%。数据表明我国医生年龄结构正在发生变化，也意味着一些年轻医生正在因为各种原因离开医院。艾瑞分析了各项公开资料，发现医生离职的原因包括工作强度大、晋升缓慢压力大、身体状况越来越差、收入低、得不到尊重等。
医生工作强度大，超4成医生每月在医院留宿8次以上。调研数据发现，77%的医生表示曾一周工作超过50个小时，24.6%的医生工作时长曾超过80小时;43.5%的医生表示曾留宿8次，留宿次数在11次以上的医生升为20.0%。
饮食不规律，工作加班留宿多，吃饭难有规律时间。医生除了门诊和手术之外，还要花很多时间写病历和论文。而接诊和手术的时间都十分不固定，因此吃饭的时间也随之法固定。调研数据显示，仅有16.6%的医生认为自己可以规律饮食，选择经常无法规律用餐的医生有32.8%。另一方面，不规律的用餐习惯使得医生青睐外卖类APP。这些也进一步导致了医生多患有肠胃类疾病。
睡眠质量低，夜班熬夜变成常态，近8成医生有睡眠问题 医生睡眠质量差，多被熬夜、失眠等问题困扰。调研数据显示，42.2%的医生有熬夜习惯，39.7%的医生有失眠困扰。同时，在调查的1042名医生中，有10.7%的医生睡眠时间不足5小时，其原因多来自频繁的夜班工作。
97%的医生心理压力大，最主要的压力来自医患关系和工作时长，仅有2.9%的医生认为自己没有压力。同时，医生群体压力占比前6项的包括医患关系、工作时长、晋升要求、学术压力、工作氛围和生存压力。其中，医患关系占比61.5%，高居首位，同时29.9%的医生表示其所处的医院经常发生医闹事件，进一步加深了医生对患者的恐惧心理。
薪资水平低，7成医生每月工资不足8000元，一线城市难购房。近两年，越来越多的医生跳槽到了其他行业，其原因众多;归根结底便是年轻医生在自己的岗位上看不到未来，兢兢业业的工作多年，收入跟不上物价涨幅。整体来看71.6%的医生工资水平低于8000元/月，工资在10000元/月以上的医生占比 仅为13.1%。以北京为例，2017年北京市内五环的房子大多在7万/平米以上，养家糊口的压力可见巨大。（华商网）
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