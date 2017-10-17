调查显示打车App并没有让城市拥堵减轻

打车服务公司Lyft上月发布了对洛杉矶城市未来发展的展望，它向我们展示了一个更环保，更健康，更适于步行的城市。目前洛杉矶有条很拥堵的10车道，名为威尔榭大道(Wilshire Boulevard)，而它未来将会有独立的自行车道。自动驾驶巴士在依次前行，而Lyft运营的共享自动驾驶汽车也在路上有序行驶。
对于城市居民来说，再没有必要购买（或维护）自己的车辆。共享意味着数量更少的汽车，意味着更顺畅的交通，也意味着更少的污染；最终共享意味一个更舒适宜居的美国城市。这是Lyft所宣传的美好愿景。
但这并不是诸如Lyft等打车服务可以做得到的。根据加利福尼亚大学戴维斯分校研究人员的一项新的多城市研究，像Uber和Lyft这样的打车服务公司根本就没有减少路上行驶的汽车数量。这项工作是基于在波士顿，芝加哥，纽约，西雅图，旧金山，洛杉矶和华盛顿特区对当地人所做的4,100份在线调查。受访者中既有市民，也有郊区居民，他们填写了2014年至2016年的调查问卷。通过他们的答案得知，现代城市的交通拥堵和喧嚣陷入了僵局。城市中的汽车越来越多，而不是像打车服务公司所宣传的越来越少。
首先，使用打车服务的用户不一定会放弃个人车辆。这对于研究人员来说是一个头疼的问题，因为很难弄清楚使用这些服务的用户是已经卖掉了汽车，还是从来没有买过汽车。但根据调查数据数据：91％的用户仍然拥有汽车。
这与以前的研究一致。根据路透社此前进行的小调查，去年有四分之一的美国人处理掉了自己的旧车，其中9％的人因为打车服务决定不再购买新车。
但研究人员并不确定打车服务是否使不拥有汽车的人保持这种无车状态。他们是否会因为知道打车服务选择坚持不买汽车？如果研究人员可以更清楚地掌握这些数字，他们可以更明确地知道，Uber和Lyft是否让道路上的车辆有所增加还是减少。
第二，像Uber和Lyft等公司的打车服务并不一定导致城市交通中的汽车行驶英里数的下降。事实上，加州大学戴维斯分校的研究人员发现，如果没有打车服务，乘坐小汽车的旅行数将会减少49％至61％。这意味着Uber和Lyft可能并没有让路上行驶的化石燃料汽车数量减少。他们反而导致了这一数字的增加。
加州大学戴维斯分校交通研究员雷吉娜·克莱沃（Regina Clewlow）指出：“谁拥有汽车并不重要。重要的是汽车在路上行驶了几英里。无论是我自己驾车还是乘坐共享汽车，我都会行驶同样的里程。“事实上，克莱沃指出，打车服务花费的里程数可能会更多。因为从事打车服务的司机会花费大量里程到里程单价较高的城市地区，也会增加空驶的里程数。在路上花费的时间越多，也意味着汽车的碳排放量更多。
这项研究使得城市的未来看起来并没有威尔榭大道的阳光明媚。Uber和Lyft的确可能会对交通造成巨大影响交通。他们可能会增加市中心的碳排放量。他们逐步会让一些用户从公共交通系统转移到私人驾驶的汽车中。
但我们也不能武断下结论。加州大学戴维斯分校的研究人员不知道打车服务发生的确切时间，所以他们不能说其是否有助于交通。况且他们的工作也没有明确地测量打车服务对空气质量的影响。（Uber承诺到2020年将其所有在伦敦行驶的汽车都更换为混合动力或电力驱动汽车）。而且关键的是，这份报告并没有涉及UberPOOL和Lyft Line等拼车服务的存在。如果大多数汽车在单趟行驶中都可以带上三四个乘客的汽车中，那或许会减少城市汽车行驶的里程。换句话说，这完全取决于规则。
但是，各种研究也表明在过去的五十年里打车服务是如何在城市发展的。根据相关研究，打车服务确实可以减少酒后驾车的事故。在某些情况下打车服务在与公共交通相竞争；在某些情况下打车服务让更多汽车上路行驶。
如果城市不喜欢类似情况，他们也有其他选择。比如拥堵定价可以在一天中的某些时间限制驾车人士进入某些城市的部分地区，而暂时提高使用Uber服务的价格并将其限制在真正需要的地区也有助于解决一些交通问题。
与公共交通的平衡是打车服务可以作为公共交通的补充，而不是与公共交通竞争。对于没有完善公共交通工具的小城市或城镇，Uber和Lyft的服务可以填补公共交通的空白，这些都受到了当地民众的欢迎。这些公司在佛罗里达州，科罗拉多州和加拿大开展了试点计划，以便居民到附近的公共交通工具，或者更换公共火车和巴士。
通过打车服务，城市也可以更好地收集交通数据，并要求私人公司披露特定类型的数据以交换运营许可证。克莱沃指出：“今天交通运输研究人员面临的挑战之一是很多数据都掌握在公司手中。作为城市和交通规划者，真的很难了解到底发生了什么事情。城市需要积极主动地收集关于自己的数据信息。”
Uber和Lyft说他们想帮助城市改变。Uber发言人在一份声明中指出：“就这个问题而言，我们与全球专家都相信，城市交通的未来将会是公共交通和共享汽车的结合。“而Lyft也指出，”我们相信，汽车所有权成为过去以后我们的城市将更有效率，我们期待继续与交通主管机构合作实现这一目标。”
这意味着如果真要实现Lyft所描绘的未来场景，他们需要大量的努力。（路透社）
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