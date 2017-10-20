印媒对比中印发展自愧不如

在中国，房价过去两年的涨幅约为40% ,个人住房按揭贷款占银行新增贷款的近一半。
在印度，政府想方设法激发经济活力；在中国，他们正在关闭铝厂来控制污染，并压制房地产市场。
在印度，关于设立经济特区的辩论短暂复兴，然后慢慢销声匿迹了；在中国，在北京以南设立了雄安新区，将再造—个深圳。
我们大谈“印度制造”和利用低工资成本，而雄安新区却是为高附加值产业设计的。在中国，他们建过“鬼城”；在印度，我们有只建成一半的高层建筑。
“鬼城”带来了财政收入，因为在中国出售土地使用权获得的资金给了地方政府，这占其财政收入的大约30％。
在印度，这些费用由本来可以成为房主的人承担。好处往往被聪明的商人捞走。
在印度，我们对进口钢材征收反倾销关税，破产的钢铁公司会被银行拍卖；在中国，他们2016年钢材生产能力又有所增加。
不过，在某些领域，这两个经济体情况相同：在两年内出口都一度下降了10%，2017年贸易都复苏了。不同是，中国为贸易顺差，而印度的贸易逆差在扩大。
尽管如此，加之通货膨胀率升高，但是过去3年卢比对美元的贬值幅度小于人民币。
而且债务方面还有一些难以理解的问题。在印度，公司债务占国内生产总值(GDP)的比重仅为51% ；而在中国，这一比重高达169%。不用担心这一不同，两国的私有公司的新增投资都已经放慢。
政府债务则相反。中国的政府债务占GDP的比重仅为46%，而印度的这一比重为69%。因此，北京在财政上有刺激增长的余地，而且去年也动用了这一手段；印度储备银行(央行)已经排除了采用这种手段的可能性。
最后一点是，印度家庭的债务占GDP的比重为10%；中国家庭的这一比重为45%。然而，推动房地产繁荣的是中国家庭，不是印度家庭。
就系统风险而言，中国的总债务占GDP的比重超过250%，而较为保守的印度约为其一半。
然而，中国的新增投资占GDP的比重比印度高50%。因此，每一位预测者都宣称中国的经济增长不可持续。北京也这么说，而且计划2017年踩刹车，将经济增长率的目标降至6.5%左右。结果踩到了加速器上：上半年增长率为6.9%。
我们在这里不停地说情况会好转，但往往是呈现另一个样子。因此，在相隔两年之后，中国重新成为世界上增长最快的大国。
这还是在它的劳动年龄人口在减少、而我们的劳动年龄人口在扩大的情況下实现的。谈到就业，预计中国今年将创造1100万个城镇就业岗位；至于印度，还是别问了。
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