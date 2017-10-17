马克龙：征收“巨富税”有负面影响且效果不佳

法媒称，法国总统埃马纽埃尔·马克龙15日在接受法国电视一台采访时表示，“不相信法国人嫉妒富人”，并提到奥朗德对超高收入征收75%所得税的政策并没给政府增收多少钱。
据法新社巴黎10月15日报道，在被问及是否取消“巨富税”和开征奢侈税时，他表示：“我不相信法国人会嫉妒，说什么‘有一些富人，让我们收他们的税，我们感觉会好点’。”
马克龙说，对超过100万欧元的收入征收75%的所得税没带来多少钱，“因为人们要么离开了，要么通过财务组合逃税”。他认为“巨富税”有负面影响且没什么效果。他说：“《鸭鸣报》报道表明，法国富人并未缴纳‘巨富税’，这是一种法国式的虚伪。”
马克龙说，因为有了“巨富税”，“那些成功的人走了，我们失去了很多人才，已经赚了很多钱的人并没有缴税。要想让我们的社会更好一些，应该让人们获得成功，不应嫉妒他们”。他还提到了一种理论，即对富人减税能从总体上刺激经济，对穷人会更有利。
这位法国新任总统指出：“我相信登山团队协作精神，有些人成功了是因为他们有能力，我希望人们去祝贺他们……如果向登山队的领头人扔石头，那么整个队伍都会滚落下山。”
在被问到是否会对诸如超过30米长的游艇等征收奢侈资产税时，马克龙未给出明确答案。
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