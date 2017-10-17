中国下半年经济增速可望达7% 家庭消费快速增长

外媒称，中国人民银行行长周小川日前在华盛顿出席国际货币基金组织/世界银行年会期间表示，中国今年下半年国内生产总值（GDP）增速有望加快0.1个百分点，达到7%。
经济增长动能回升
据塔斯社北京10月16日报道，周小川说，今年以来中国经济增长动能有所回升，上半年GDP增速达6.9%，下半年有望实现7%。
他说，推动经济增长的动力主要来自家庭部门消费的快速增长，1-8月社会消费品零售总额同比增长10.4%，消费对象逐渐从传统的商品转向服务，因此服务业发展加快，第三产业增加值占GDP的比重从15年前的约40%上升为当前的55%。
中国国家统计局的数据显示，中国今年上半年GDP增速为6.9%。
据美国《华尔街日报》网站10月16日报道，中国央行行长周小川日前在华盛顿表示，下半年中国经济增速有望实现7%，并将严防影子银行、房地产市场泡沫等风险。
根据央行网站，周小川日前在华盛顿出席国际货币基金组织/世界银行年会期间发表演讲称，今年以来中国经济增长动能有所回升，上半年GDP增速达6.9%，下半年有望实现7%，推动经济增长的动力主要来自家庭部门消费的快速增长。
此外，周小川在12日至13日出席二十国集团（G20）财长和央行行长会议时称，中国将继续实行积极的财政政策和稳健的货币政策，并不断综合施策，补短板、去杠杆、警惕并防控影子银行、房地产市场泡沫等风险。
去杠杆趋势已形成
据路透社北京10月16日报道，中国央行行长周小川日前在华盛顿出席国际货币基金组织/世界银行年会期间表示，今年以来中国经济增长动能有所回升，与此同时，整体杠杆率开始出现下降，虽然幅度不大，但趋势已经形成。
周小川称，未来中国将进一步深化改革，逐步推动经济去杠杆。同时，加强金融监管协调，推动金融市场平稳健康发展，维护金融稳定。
他表示，今年以来经济增长动能有所回升，上半年GDP增速达6.9%，下半年有望实现7%。
经济增长促使就业整体保持稳定，1-8月新增城镇就业约1000万人。这也是中国庞大的人口规模需要保持的就业增长速度。
周小川在提交给国际货币基金组织决策机构国际货币与金融委员会的声明中指出，近年来由于中国经济增速放缓、结构性调整以及国际金融市场大幅波动等原因，中国金融业的潜在风险有所增加，但总体上风险可控。中国政府有能力和信心防范系统性风险，同时保持经济健康、稳定运行。
从货币供应和信贷数据看，今年初以来，中国已进入去杠杆进程，广义货币供应量M2增速持续放缓，当前已低于9%。
周小川称，整体杠杆率开始出现下降，虽然幅度不大，但趋势已经形成。
他指出，全球金融危机爆发以后，中国开始实行积极的财政政策和货币政策加以应对。现在，中国需要将杠杆率降下来。
中国的整体宏观杠杆率较高。分部门看，政府债务占GDP的比例并不高；居民部门债务占GDP的比例仍然处于低位，但增长较快；主要问题是企业部门债务占GDP的比例较高。得益于低利率环境，当前偿债率仍较为合理。
PPI创半年来新高
据路透社北京10月16日报道，因没有迹象表明中国建设热潮减缓，而政府对空气污染的治理引发人们对冬季大宗商品短缺和商品价格疯涨的担忧，中国9月工业生产者出厂价格指数（PPI）出人意料地升至6个月来的新高。
中国对建筑材料的强劲需求引发了长达一年的大宗商品价格反弹，这正在帮助刺激全球的制造业活动和通货膨胀，尽管它还没有慢慢传导至消费者层面。
中国国家统计局16日公布的数据显示，中国9月份PPI同比猛增6.9%，8月份PPI同比增长了6.3%；9月份消费价格指数（CPI）同比上涨1.6%，涨幅符合预期。
9月份6.9%的增幅——自3月份以来的最大涨幅——表明中国经济持续回升，工业部门盈利继续增长。
据彭博新闻社网站10月16日报道，中国的PPI上涨超过预期，同时国内需求保持活力，政府则继续削减过剩的工业产能。
对钢铁和水泥等行业的过剩产能的大幅削减，再加上需求的旺盛，促使出厂价格上涨比经济学家们预期的持续时间更长。
瑞穗证券亚洲首席经济学家沈建光说：“经济现在保持了相当强劲的势头，货币政策继续保持宽松，环境治理减少了大宗商品的供应。不久后，去杠杆化可能将再度提上日程。”
交通银行驻上海的分析师刘学智说：“强劲的生产价格指数表明，下半年的经济势头相当活跃。人们曾普遍预计出厂价格的上涨下半年会放缓，但是很明显这个势头仍然相当活跃，这可能会带来更积极的展望。”
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