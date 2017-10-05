选择困难户福音：读心设备知你最想去哪儿玩

想去的地方太多，拿不定主意到底去哪儿好？英国一家旅行社新推出的一款“读心”设备或许可以帮你做决定。
坐在设备的扶手椅上，用户会在屏幕上看到包含不同风格旅游项目画面的一段２分钟视频，例如，在海滨度假地晒太阳、做水上运动，或是在名胜古迹观光，或是野外露营。设备能捕捉到你看不同旅游项目时，面部１４９个点的反应，主要是嘴、眼睛、前额周围的点，据此推断出你看某个画面时的情绪是快乐、惊奇、惧怕、迷惑还是别的什么，最终选出一个你“内心”最向往的项目。
设备开发者米克尔·贾特玛说：“９０％的人类决定是潜意识做出的。商家了解客户反应的传统方式是通过口头或书面反馈。而情绪衡量技术能实时捕捉真实的情绪反应并付诸应用……”
英国《每日电讯报》记者尼克·特伦德体验了这台名为“你的目的地”的设备。他说，虽然他自我感觉在观看视频的全过程中面部表情充满疑惑，觉得视频中在阿尔卑斯山上滑雪的画面最吸引他，但设备分析的结论显示，“希腊二人世界”是最吸引他的项目。为了验证分析是否准确，他又看了一遍视频，结果一样。
特伦德说，这个分析结果也许对，也许不对，因为希腊的确在他的旅游目的地清单上。他认为，无论设备是否真的“代表你的心”，不妨把它当做一个出行参考。毕竟用这个设备测测自己感兴趣的旅游项目比填写调查问卷好玩儿。（新华社）
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