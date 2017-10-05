韩国推行“去核电”政策韩企叫苦“把公司技术打包卖给中国”！日本网友笑喷

“韩国将全面取消正在准备的新核电站建设计划，不再延长核电站的设计寿命。”韩国总统文在寅6月在出席釜山古里核电站1号机组永久关闭仪式时表示，将重新研讨韩国的核电政策，废除以核电站为主的发电政策，走向“脱核电”时代。
文在寅还曾在竞选纲领中承诺停建新古里核电站5、6号机组。新古里5、6号机组位于韩国蔚山广域市蔚州郡，于去年6月获批，原计划分别于2021年3月、2022年3月建成商运。两台机组均采用韩国自主设计的先进压水堆核电机组APR-1400，装机容量140万千瓦，设计寿命60年。
但考虑到综合工程进度已达29.5%，且已投入1.6万亿韩元（约合人民币94亿元）的经费，最终决定将施工工程叫停3个月并以商议民主形式付诸公开讨论，让普通市民作出公共决策。
10月20日上午，“新古里5、6号机组公论化委员会”公布民调结果，结果建议政府重启被叫停的新古里核电项目。公论委最终作此决定，是因为市民参与团多数认为脱核政策与是否停建是两码事。
据韩联社10月24日报道，韩国政府决定接受公论委依据民调结果的建议，尽快重启因陷入存废之争而停摆的新古里5、6号机组建设工程，希望国民尊重和接受这一决定。
但与此同时，韩国总统文在寅重申将继续稳定推行以“脱核电”和“扩大可再生能源”为核心的能源转型政策，到2038年将核电站规模从原来的24座缩减至14座。
虽然根据韩国民调机构Realmeter发布的数据，约六成韩国民众都赞成政府推进的去核政策。但相关核电企业却茫然自失、叫苦连连：“做了几十年的核电事业就这么停了，突然不得不换个业种……”
特别是韩国的一些中小企业，他们批判政府道“至今为止都信任着政府，努力将核电技术国产化，但政府就这么毫不负责地改变政策。这让我们怎么办啊？”
甚至有公司董事长透露说：“老实讲，我甚至想要把公司和和技术打包卖给中国。”
日本网友笑喷：卖不出去好吗！
有日本网友就问：“说这话是几个意思？？？并没有什么能卖的东西吧？不论是技术还是公司……”
还有日本网友说：“中国自己在建核电站的哟，根本不需要引进你们接连发生事故的韩国核电。”
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