“白日做梦”说明你聪明？

美国佐治亚理工学院一项最新研究表明，开会时开小差不一定是坏事。大白天走神或许说明你真的很聪明，很有创造性。
佐治亚理工学院心理学副教授埃里克•舒马赫说：“大脑效率高的人也许思考能力过剩，忍不住要走神。”
研究项目负责人克里斯蒂娜•戈德温与舒马赫及其他科学家利用核磁共振观察了100多名受试者的大脑活动。那些声称大白天走神频率较高的人在智力和创造力方面的得分也更高，核磁共振同时显示这部分人的大脑系统更加高效。
舒马赫说：“人们往往觉得走神是坏事，你想集中精神但做不到。我们的数据证明这种说法并不总是对的。有些容易走神的人，头脑更高效。”舒马赫表示，头脑效率更高意味着思考能力更强，大脑可能在从事简单任务时走神。
如何确定大脑走神是因为效率高呢？线索之一是你能够在合适的时候自由进出一段对话或者一件任务，能自然地结束走神，不错过重要的话语或者步骤。
舒马赫说：“我们的发现使我想起那些容易走神的教授，他们很聪明，但会掉进自己的世界里，有时不在意周围环境；还有那些比同班同学聪明太多的学生，大部分人可能需要五分钟学习新知识，有些人一分钟就搞定了，然后开始走神，开始做白日梦。”
戈德温与舒马赫认为，他们的发现为后续研究打开了大门，科学界可以进一步研究开小差什么时候有害，什么时候其实是有益的。
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