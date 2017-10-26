李显龙：中国进入习时代

正在美国访问的新加坡总理李显龙星期三在华盛顿表示，中国领导人习主席在19大上进一步巩固了权力，中国进入习时代。他说，这意味着，习主席希望他对中国的影响不仅延伸到今后的五年甚至是10年，而是会延续到中国革命一百年后的2050年。
新加坡总理李显龙10月25日在美国智库外交关系委员会举行的一个研讨会上表示，如何让一个日益强大的中国平稳的融入到区域与国际体系不仅事关亚洲国家，也事关美国。
他说：“由于中国与日俱增的影响力，亚洲有一个压倒一切的需求来适应正在改变的战略版图，需要以稳定和建设性的方式使中国融入到区域与国际体系之中。如何做到这一点要看该地区内部的发展态势，但它也取决于美国扮演什么角色以及美国如何调整它在二战后75年多时间里所扮演的角色。”
李显龙是在特朗普总统执政了10个月并即将前往亚洲之际对美国进行访问的。在他访问美国期间，中国共产党的第19大刚刚闭幕并产生了以习主席为核心的新一代领导人。
李显龙认为，习主席在19大上进一步巩固了权力，包括把他的思想写入党章，标志着中国进入习时代。
他说：“这样做有一个目的，即发出这是中国开始一个新时期的信号。他们称之为‘新时代’。新时代的意思是，（以前有）毛时代和邓时代，现在是习时代。他设想这个时代不仅仅只延续到今后5年甚至是两个任期的十年，而是延伸到2050年，把中国带到中国革命后的一百年。”
李显龙说，习时代与毛和邓时代不同的是，毛使中国人站起来，邓使中国人富起来，现在，习使中国强起来。他说，中国强大起来究竟意味着什么是大家都在密切关注的。
李显龙在一个小时的时间里就新加坡如何在美中这两个大国之间进行平衡、美国的亚太政策、东盟、南海、朝鲜问题、中国经济、气候变化问题以及他何时卸任等范围广泛的问题发表了看法。
希望能促使美国更专注于参与亚洲事务
李显龙指出，美国不能同亚洲脱离关系。
在美国访问的李显龙出席智库美国外交关系理事会的对话会时说，尽管美国政府正在检讨对亚洲的贸易和外交政策，但没有人提到要美国同亚洲脱离关系。不过，美国同亚洲接触的方式可能有所不同。
他指出，或许美国想在市场规则或世界影响力方面，重新平衡同亚洲的关系。
李显龙希望美国同中国维持具建设性的稳定关系，因为随着中国崛起，美国需要同中国合作解决一些难题，包括：气候变化、防止核扩散、朝鲜核问题等。
李显龙说，在对朝鲜施加压力的同时，也需要进行对话。他认为，要和平解决问题，需得到中国、俄罗斯、日本和韩国的合作。
在结束访美行程时，李显龙会见媒体时说，新加坡必须同美国在所有层面上，尤其是在经济方面，保持联系。
李显龙总结这次美国之行时，告诉新加坡媒体，新美两国关系良好，新加坡从美国购买商品，美国人在新加坡进行投资，双方都必须经营这个关系。
李显龙说，随着美国总统特朗普下个月到亚洲访问，美国政府希望能听取新加坡的意见，了解本区域的形势发展。
他指出，新加坡已经表明立场，让美方了解美国继续参与亚洲事务的重要性，因为亚洲在经济、安全等方面都需要美国参与，而美国的当务之急是处理朝鲜半岛的紧张局势。
整体而言，他认为，这次的美国之行很有价值，他希望能促使美国更专注于参与亚洲事务。
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