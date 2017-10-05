美国苹果公司正式调查iPhone8电池问题

美国苹果公司新推出iPhone 8系列手机不仅未获消费者青睐，反而因电池问题形象大跌。对此，苹果表示正式调查这一问题，以防止成为下一个三星Note7。
英国《卫报》6日报道称，面对已经报道的若干起iPhone 8 Plus前面板裂开，疑似因电池鼓包引起的问题，苹果已经全部获悉，并通过部分渠道回收进行调查。
iPhone8电池的“首爆”，发生在台湾一名消费者手中。据媒体报道，在他给刚入手3天的iPhone 8 Plus充电时，手机外壳突然爆裂。
除此次电池问题外，到目前已有来自日本、中国香港、加拿大、希腊、中国广州等若干起电池问题。
此前有媒体报道，iPhone8的电池，有可能与“爆炸”的三星Note 7为同一个厂家，不过尚未得到官方证实。 值得一提的是，三星Note 7的“电池门事件”，让三星手机大伤元气。不过到目前为止，iPhone8电池尚未发生“爆炸”或“起火”等严重事件。
苹果希望这些是孤立事件，能得到尽快解决，而不是带来更大的麻烦。 （多维新闻）
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