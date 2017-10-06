随着大数据、人工智能的广泛应用，一些商业网站、移动新闻客户端，包括直播平台、浏览器、搜索引擎、影音软件等，都在运用算法这个“读心术”，为用户量身打造信息，创造出一种新的个性化阅读体验，信息获取已经从“大海捞针”进入“私人定制”模式。然而，技术往往是一把冷冰冰的双刃剑，在价值和利益的天平上，所谓的算法成为了利益的砝码，一切围着流量转，唯点击量、转发量马首是瞻，“标题党”泛滥，价值取向跑偏，内容沦为附庸。
在“网红爆款”刷屏的网络世界，人的注意力是最稀缺资源，“10万+”的阅读、百亿量的点播成为竞相追逐的“眼球经济”。一些平台打着定制服务、精准推送的幌子，让算法变成了打擦边球的工具。侵权盗用原创作品、违规制作生产信息，更是屡见不鲜。无论是有心搜索一个词条，还是无意点开一个链接，千篇一律的同质化信息，信口雌黄的歪理邪说，形形色色的商业广告，还有那些活色生香、花边八卦、流言蜚语，以各种争奇斗艳的形式粉墨登场，一股脑、无休止地推送过来，让广大受众被迫地接受。就好像捅了马蜂窝一样瞬间扑面而来，让人们在算法的“牢笼”里被蜇得“遍体鳞伤”。
先进技术原本应该带来的是阿里巴巴的宝库，而不是潘多拉的魔盒。就如同金融要回归服务实体经济是一个道理，算法也是时候回归服务内容这个本源了，而不能本末倒置，让内容被算法牵着鼻子走。技术再怎么变，传播渠道再怎么变，内容为王的地位没有变也不会变。离开权威客观公正的新闻报道、离开积极健康向上的信息内容，再强大的算法也是无源之水、无本之木。一些新媒体平台口口声声称自己只是“新闻的搬运工”，可“搬运”的结果就是，大量来路不明、藏污纳垢的信息横行在网络空间。“搬运”什么要讲规矩讲责任，决不可任性而为之，更不能用满足用户阅读需求而自动分发的借口去搪塞。
行生于己，名生于人。算法隐藏着设计者的立场，有的新媒体平台频繁地调整改变算法，这是技术的创新吗？当然不是，无外乎是利用算法实现最大推送量，获得最高点击率，说到底是在追求利益的最大化。互联网企业不是“舆论飞地”，同样要坚持社会效益和经济效益相统一，担负起与媒体角色相对应的社会责任，饮水思源，回报社会，造福人民。内容推送少不了“总编辑”，算法再精良也要装上“安全阀”，加强内容把关，不能各唱各的调、各吹各的号。要提高平台使用透明度，畅通用户的设置渠道，将信息的选择权还给用户，不能让“劣币”驱逐“良币”。要坚持正确舆论导向，强化价值引领，以“人工推荐+智能筛选”相结合优化推送方式，大力传播和弘扬主流价值，不能让“有意思”代替了“有意义”。
算法不是王法，算法决定内容更不是王道。只有算法回归到服务内容的角色，变得有态度、有深度、有温度，才能让人们在信息的海洋里尽情遨游、在清朗的环境中自由飞翔，才能使网络空间碧波荡漾，激发出源源不断的正能量。
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