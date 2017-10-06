科学家欲探南极海底古老生态 冰架断裂提供机遇

美媒称，一旦确认可以安全航行到那里，生物学家们就将迫不及待地争取对南大洋一处新发现的区域进行考察。有记载以来最大的冰山之一7月脱离了南极半岛的拉森C冰架。随着它向威德尔海漂移，被冰遮蔽了12万年之久、面积达5800平方公里的海底露了出来。如果研究人员能以足够快的速度抵达那里，那么他们将有机会在冰的消失造成改变之前研究这个水下生态系统。
据美国《科学美国人》月刊网站报道，位于德国不来梅港的阿尔弗雷德·韦格纳研究所的海洋生态学家朱莉安·古特说：“我想不出地球上任何生态系统的环境条件能发生比这更剧烈的变化。”
南极科学家难以对突发事件作出快速反应，因为基地科考船即便不要提前几年通常也要提前数月预订。阿尔弗雷德·韦格纳研究所海洋测深学主管鲍里斯·多舍尔领导的一个德国研究小组此前已经安排好考察拉森地区，如今将增加一项考察内容，即在2019年3月对这个暴露区域进行生物多样性调查。
在南极当前这个夏季抵达该地区的希望落在英国南极考察处（BAS）身上。这起冰山崩裂事件促使该机构提出了一项快速行动方案——由BAS生物多样性资深科学家卡特琳·林瑟领导，在2018年初派遣一艘科考船。目前英国的一个拨款委员会正在考虑这一方案。设在韩国仁川的韩国极地研究所的生物海洋学家申炯哲（音）说，韩国研究人员也在考虑是否对一项前往南设得兰群岛的任务进行调整。
如果BAS的方案取得成功，那将是海洋生物学家首次在冰裂后如此之快地考察这样一个生态系统。邻近的冰架区域——拉森A和拉森B区域分别在1995年和2002年发生崩裂。但几年之后这处海域的海冰才消失，生物学家才能安全考察那里。古特是最先开展详细调查的一位，他在2007年领导一个大约由50名科学家组成的研究小组，搭乘“北极星”号科考船前往那里。研究小组在拉森A和拉森B的冰裂暴露区域对数以百计的物种进行了采样，并且发现了一个独特生态系统的迹象。该生态系统含有的深海物种超过南极大陆架其他任何地区。但其他物种已经开始迁入，包括海鞘、磷虾和小须鲸。
古特说，为看到冰架下生态系统的样子，在发生改变前到达拉森C暴露区域至关重要。2005年3月参加美国一项南极巡航计划的地球物理学家在拉森B区域拍摄的一段视频显示，大部分海底被一层白色的东西覆盖，研究小组认为这是一层噬硫微生物和大蛤，后者也是化能自养生物，即依靠太阳以外的其他能源生存的生物。这是首次报告在南极存在化能自养生态系统。但当“北极星”号科考船两年后抵达那里时，古特的小组只看到死亡的蛤壳和一层正在腐烂的植物和沉积物。
研究人员不用担心的一件事是商业捕捞船队的干扰。拉森C区域是受到南极洲海洋生物资源保护委员会2016年一项协议保护的首个区域。根据这项协议，因冰架崩塌和后退暴露的任何区域自动被指定为科研特区，并在最初两年禁止在这些区域进行商业捕捞。
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