真正“隐形杀手”！美刊称俄新型雷达将使隐形战机过时

美国《国家利益》双月刊网站10月14日刊发查理·高的文章《俄罗斯如何正试图让美国的F-22和F-35战机像战列舰一样过时》称，自从飞机的隐形技术发明以来，已经有许多不同的系统被宣扬为“隐形技术杀手”。在较具创新性的解决方案中，有一种是俄罗斯的“斯特鲁纳”-1/“屏障”-E双站雷达系统。它是由金刚石-安泰公司的下属部门开发的。
金刚石-安泰是俄罗斯最重要的防空系统和雷达制造商，他们生产“道尔”、“山毛榉”和S-400防空系统以及相应的搜索雷达。
“斯特鲁纳”-1雷达最早开发于1999年。后来在2007年莫斯科国际航展展出了“斯特鲁纳”-1雷达的进化版本，即“屏障”-E系统。
“斯特鲁纳”-1雷达与大多数雷达的不同之处在于它是一种双站雷达，这意味着它依赖于位于两个不同地点的雷达接收器和发射器，这与接收器和发射器位于同一地点的常规雷达技术截然相反。常规的雷达系统受制于四次方反比定律：随着雷达目标进一步远离发射源，雷达信号的强度将按与平方成反比的规律衰减，对于常规雷达来说，这将导致接收到的信号强度比发出时衰减4倍。
“斯特鲁纳”-1雷达通过把发射器与接收器放置在不同的地方解决了这个问题。相对于常规雷达，发射器和接收器之间的链路增强了信号的强度，因为信号的衰减将遵守平方反比定律，而不是四次方反比定律。这使雷达具有更高的敏感度：它实际上将发挥一种相当于雷达绊网的作用。俄罗斯的消息源称，这种设置将使目标在雷达上的有效横截面扩大近3倍，并使可能分散雷达波的任何反雷达涂层不起作用。这种技术不仅可以探测到隐形飞机，还可以探测到其他可产生低雷达反射截面的物体。整个雷达系统最多可以布置10组接收器/发射器塔。
各消息源对于这些接收器/发射器塔的潜在结构的说法存在差异，不过两座塔之间的最大距离为50公里。这将导致雷达的最大有效范围达500公里。
这种信号塔具有相对低的电力消耗，而且它们发散的能量也没有传统雷达那么多，从而使它们不那么容易受到反辐射武器的攻击。信号塔是车载的，从而战时的前沿部署成为可能。它们依靠微波数据链接，并有一个集中式监测站，它可能被设置在远离雷达系统的地方。
这种分布式的特性还使得雷达系统可以在某个节点停止工作时保持运行，尽管精度会受到一些影响。发射器和接收器塔较低的高度（高于地面仅25米）使得“斯特鲁纳”-1雷达十分擅长探测低空目标，而常规雷达对于这一目标群通常束手无策。
“斯特鲁纳”-1雷达的局限性包括探测高度低。探测高度被限制在最高为大约7公里，而随着目标越来越接近，这一最大探测高度将下降。同样，探测区域的横向尺寸也受到了限制。探测区域的狭小尺寸将限制“斯特鲁纳”-1雷达作为绊网的用途，它无法作为一种全面的搜索机制替代传统雷达。不过凭借其对隐形飞机的高精度示踪，它将可以成为其他较长波段雷达系统的良好替代。“斯特鲁纳”-1雷达不能被用作瞄准雷达，因为它无法提供连续的雷达照射来对目标进行跟踪。
尽管“斯特鲁纳”-1双站雷达对于探测隐形飞机来说并非最好的解决方案，但它可能在未来的冲突中对北约隐形飞机构成严重威胁。
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