印度将关闭军垦农场：2.5万头“军牛”太娇贵 前途未卜

法新社10月15日报道称，在炽热的夕阳下，安拉阿巴德军垦农场的工人们仔细地给奶牛擦洗身体。安拉阿巴德军垦农场是印度殖民时代被强行留到21世纪的最大遗产。
安拉阿巴德市拥有110万人口，这处农场占地700英亩（约合285公顷），连同前英国统治者建立的另外38处军垦农场在内，将于未来数周一并关闭。
农场上维多利亚时代的黄白两色建筑多半会被拆除，500头奶牛则面临着未卜的未来。
安拉阿巴德军垦农场建于1889年，当年，英国人为了给城市军营里的军人提供牛奶，把奶牛运到亚洲。为了安置这些奶牛修建了一些农场，安拉阿巴德军垦农场是其中最大的一个。
今年8月，印度政府宣布，为削减成本、更好地利用广袤的国防用地，准备关闭这些军垦农场。
这39处农场的面积加起来超过2万英亩，包括新德里等一些大城市里最好的房地产。农场总共约有2.5万头牛和数百名工人。
现在，它们的维护成本已经非常高昂——根据媒体报道，每年需要4600多万美元才能运营。另外，120万人的印度军队如果从合作方采购牛奶，成本更低。
安拉阿巴德军垦农场的一种由荷兰奶牛与印度本土奶牛杂交而生的奶牛，维护标准格外高，并且需要提供特殊的营养照顾。
在阳光炽烈的夏季，这种奶牛无法应对炎热，每天需要淋浴多达3次。
安拉阿巴德军垦农场的工人对于关闭农场五味杂陈，虽然政府说一定会让他们重新上岗。
一名军官在匿名的条件下对记者说：“我们被告知，农场要永久关闭。但是，我们会被调往军队中其他岗位。”
军方有关部门正尝试把这些健壮的奶牛、公牛和牛犊送给商业奶场和印度农业委员会。
有媒体报道说，这些牛可能被拍卖。但是，由于几乎没有农场掌握照顾特种牛的专业知识，因此不确定谁会购买它们。
这些奶牛300天的平均每头产奶量为3600升左右，相比之下全国奶牛的平均产奶量为2000升。
除了关闭农场，政府还准备关闭军队邮局，翻修军械库。这次调整旨在把更多资源用于加强战斗力。
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