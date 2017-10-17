新加坡公司欲分享中国市场“大蛋糕”

据新加坡《海峡时报》网站10月16日报道，随着中国“一带一路”倡议的提出，越来越多的新加坡工业地产公司进军中国市场，他们希望能够分享中国市场这块“大蛋糕”。
“一个精明的商人会敏锐地意识到，‘重庆连接倡议’将大有可为。”新加坡工业地产开发商裴格瑞控股集团刚刚进入中国市场，该公司总经理丹尼•肖（音译）表示，鉴于中国和新加坡在苏州、天津的两个合作项目进展良好，中国西部成为两国间加强贸易往来的“下一个候选目标”。
“中国西部有三个大城市有能力承接此类合作计划——西安、成都和重庆，”丹尼•肖解释称，“在这三个城市中，有两个是省会，重庆则是直辖市……因此很容易决定选择重庆。”
“重庆连接倡议”是一个政府间合作项目，于2015年末正式启动，重点推动两国间的物流合作，目标是在中国西南部城市和东盟地区之间搭建起一条贸易通道。
今年年初，裴格瑞控股集团与新加坡辉联集团展开合作，共同增资扩股重庆埔程物流有限公司，在重庆投建一个占地21.8公顷的多式联运物联港，提供陆、海、空和铁路联运服务。
“在中国做生意，根据我们的经验，我们倾向于寻找一个熟悉地方环境的本地合作伙伴，”据丹尼•肖介绍，多式联运物流港的建设工程将在明年第一季度启动，预计2021年完工。
他表示，裴格瑞控股集团之所以进军中国市场，部分原因在于新加坡工业地产市场增长缓慢，如今他们将希望寄托于中国提出的“一带一路”倡议，期待能够乘上“一带一路”倡议的东风、抓住新的发展机遇。
丹尼•肖认为，工业地产公司在中国市场的前景一片光明，因为相较于住宅开发商，中国工业地产开发商的数量要少得多，同时他也不担心会被其他新加坡同行挤出中国市场，“中国太大了，容纳性很强。这块蛋糕很大，因此我们都能分到一块。”（中国日报网10月16日电 ）
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